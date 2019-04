¡GobMAS: “consumo tradicional requiere 18.000 has de coca”; la verdad, sólo 6 o 7.000 has!

Hace un par de años, el estudio de la Unión Europea determinó 6.000 has, luego el gobMAS lo subió a 8.500 y finalmente a 14.700 has. ¡Hoy, el MinGob quiere 18.000 has! ¡Digan la verdad!



Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas