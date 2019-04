¡GobMAS exhibe su control sobre la justicia!

Alcalde de Villazón: “mientras no me largue de la mano el pdte, no me va a sacar nadie, porque… el MAS maneja la justicia, maneja la Policía, maneja todo”.

¡Ingenua y cínica confesión de la partidización de la justicia! https://t.co/AhVeJFo2yP



Relacionado

Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas