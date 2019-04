González: “Falta trabajo en el fútbol base de Bolivia”

El proyecto Futbalia, que es una sociedad entre La Liga de España y el club Alcorcón, y que llegó a Bolivia con una serie de actividades para capacitar entrenadores y captar nuevos talentos, identificó que el balompié local padece de carencias en su fútbol formativo.

“Lo que hace falta es un mayor trabajo en el fútbol base, vemos acá carencias muy grandes. Vemos entrenadores trabajando con 40 niños, entrenamientos sin balones, clubes con poco bagaje en fútbol formativo. El fútbol base es el pilar fundamental, sin eso no hay fútbol”, explicó José González, director internacional de la academia del club Alcorcón.

González llegó junto a Marcos Trueba (fútbol base) y Germán Giacome, este último entrenador del club Gran Maestre (Tercera División española).

Durante su estadía en La Paz y El Alto, y ahora en Cochabamba, González sacó sus primeras conclusiones acerca de las falencias del fútbol nacional. No es un secreto, pero el fútbol formativo está cada vez más descuidado en el país.

“Por ejemplo, los jugadores españoles en Bolivia. Ellos no tienen un paso por Primera División, pero tienen una buena formación y preparación. Ahí es donde debemos empezar, capacitar a los técnicos y formar a los jugadores para hacer un buen trabajo. Pero si los dirigentes no creen en ello, el fútbol boliviano no va a prosperar”, agregó González.

Según el estratega de la escuela internacional de Alcorcón, lo ideal es trabajar con 20 futbolistas, siendo que todos puedan tener una participación con el balón.

Más allá de las conclusiones, está la metodología, que no se implementa en el país.

Junto al proyecto de Futbalia, el club Alcorcón comenzó en Bolivia seminarios de capacitación a entrenadores y trabajo de selección de al menos 70 jugadores menores de 23 años. La idea es llevarlos a España y que culminen su formación con la venia de Alcorcón.

Futbalia preseleccionará a 10 jugadores vallunos antes de elegir a los cuatro mejores del país