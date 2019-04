Hay futuro y los riberalteños lo saben.

Oscar y Edwin no descansan, hablan con la gente y contagian optimismo, son los candidatos del No a la corrupción, del No al autoritarismo.

Juntos podemos cambiar #Bolivia!

#21F #BoliviaDiceNO

#NiMasismoNiMesismo https://t.co/bGkPBDhdCb



Fuente: Oscar Ortíz por Luis Alberto Vaca B.

