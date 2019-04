Hoteleros piden ayuda por crecida del río San Mateo en Villa Tunari

Un conjunto de hoteles turísticos del municipio de Villa Tunari corren el riesgo de perder su infraestructura por la crecida del río San Mateo que socavo los taludes de los terrenos. Hay varias cabañas que se hallan al borde del precipicio.

Un equipo de evaluación se trasladó a la zona para verificar los daños y buscar una solución o evacuación. El más afectado es un restaurante.

Los hoteleros aseguran que este no es problema no es de ahora, sino de hace de varios años atrás pero se atenúa con gaviones y otros defensivos. Pero, realmente no frenaron el desgaste de la tierra por el agua que generó el deslizamiento del terreno en la última crecida. pidieron ayuda a la Gobernación de Cochabamba y al Gobierno nacional.

Fuente: Cadena A, Los Tiempos

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp