Isabel II veta a Meghan Markle las tiaras mas valiosas de la Colección Real

a reina Isabel II ha restringido el acceso de Meghan Markleal joyero real. La duquesa de Sussex, según han revelado una fuente anónima del palacio de Buckingham al diario británico The Sun, no podrá lucir las piezas más valiosas de la Colección Real, prestadas a discreción de la monarca, mientras que por el contrario estas mismas joyas, especialmente aquellas que hizo famosas la princesa Diana, sí estarán disponibles para Kate Middleton. Con esta restrición, se pretende “mantener el orden, jerarquía y precedencia” dentro de la familia real. O, dicho con otras palabras, reflejar a través del uso del joyero real que, mientras que la duquesa de Sussex ya no alcanzará un rango mayor que el de su actual título, la de Cambridge pronto se convertirá en la princesa de Gales y, algún día, en la reina consorte de Reino Unido.

“A la reina le agrada personalmente Meghan, pero es una cuestión de jerarquía. Quiere demostrar que mantener el correcto orden y precedencia dentro de la familia es importante. Da igual que Meghan sea la mujer más popular del mundo: tiene un rango inferior al de Kate”, cita The Sun a un informador del palacio de Buckingham. “Un ejemplo de esto es que la reina ha informado al príncipe Guillermo de que las piezas de la Colección Real que lució la princesa Diana no estarán disponibles de inmediato para Meghan”.

