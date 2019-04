“La derrota nos duele; no hay tiempo para lamentos”

El técnico de The Strongest, Pablo Escobar, calificó de dolorosa la derrota de ayer en Cochabamba frente a Aurora (2-1) y dijo que era un resultado que no estaba en los planes y más por lo hecho en el primer tiempo.

“Es una derrota que nos duele mucho, creo que lo que planificamos no se dio como esperábamos, sobre todo en el segundo tiempo, no hay excusas, hay que ver todos los errores que cometimos y pensar en el partido del jueves. No hay mucho tiempo para lamentarse, hay que recuperar a la gente”, dijo el técnico del cuadro de Achumani.

Escobar analizó el partido que su equipo jugó en el estadio Félix Capriles. “Cometimos muchos errores y tampoco es que hicimos un gran partido, no jugamos un encuentro al nivel que esperábamos, en el primer tiempo erramos un par de situaciones muy claras y el segundo tiempo fue muy distinto, no tengo ninguna excusa, más que asumir la responsabilidad y pensar en lo que viene, porque no hay tiempo para lamentos, sí hay tiempo para corregir los errores y ser autocríticos”, dijo.

El resultado de ayer generó que The Strongest termine la jornada con una distancia de ocho puntos de los equipos de la parte alta de la tabla. “Es una realidad que estamos lejos de la punta y no era lo que pretendíamos, ni lo que esperábamos. Nos incomoda mucho eso, evidentemente hay que pensar en sumar de a tres si es que queremos acortar distancias, sino se complicará todo. Quedan 12 fechas y tenemos que ganar el siguiente partido para que no se sigan alejando los punteros”, apuntó.

Sobre el cambio que hubo en la segunda etapa, luego de ser amplios dominadores en los primeros 45 minutos, el técnico dijo: “No hay que quitar méritos al rival, más allá de la situación difícil que vivió, reaccionó porque supo llegar a las conquistas, nosotros no les sacamos mérito a nadie, pero sí evidentemente tenemos que hacer una autocrítica grande para que lo que venga sea mejor de lo que pasó hoy”.

El estratega también se refirió al momento anímico que viven sus jugadores, luego de este resultado, “Los jugadores están golpeados por un resultado así, no era lo que esperábamos, no porque no se podía dar, sino porque teníamos otra expectativa, pero ahora debemos recuperar a la gente de cara al partido del jueves ante Sport Boys, soy totalmente responsable de este mal resultado”.

El plantel atigrado retornó anoche a la sede de Gobierno, horas después de que concluyera el partido. Hoy trabajarán en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani.

Fuente: https://www.paginasiete.bo