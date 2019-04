La doble vida de George y Barbara Bush: infidelidad, depresión y ambición

George y Barbara Bush, en una imagen de archivo. (Reuters)

El próximo martes se publica el libro ‘The Matriarch: Barbara Bush and the Making of an American Dinaty’ (‘La matriarca: Barbara Bush y la creación de una dinastía americana’), escrito por Susan Page.

Un libro que podría convertirse en un best seller pues se cuentan episodios un tanto escabrosos del matrimonio, según ha desvelado en exclusiva ‘The Daily Mail’. En los años 70, Barbara Bush sufrió una gran depresión que mantuvieron alejada de la opinión pública y que ahora acaba de trascender.

George Bush hijo, en el funeral de su padre. (Reuters)

“Barbara se encontró con su peor crisis personal, dos décadas después de la muerte de su hija Robin“, manifiesta la autora, a quien Barbara habría confesado antes de morir: “Me sentía fatal. Paraba el coche y aparcaba para no empotrarme contra un árbol. No era lo suficientemente valiente para hacer eso, por eso paraba, para evitarlo o para no chocar con otro coche”.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

En esos momentos de oscuridad, Barbara Bush contó con el apoyo incondicional de su marido, George Bush, en aquella época director de la CIA: “Me pregunto por qué no me abandonó”. Era un momento muy delicado también para el futuro presidente de Estados Unidos, porque no podía desvelar a su mujer la naturaleza de su nuevo cargo: “La verdad es que no sé mantener un secreto. Me lo dices y lo no lo desvelaré durante un día, quizás un día y medio”, desveló a la escritora en una de sus múltiples conversaciones poco antes de morir.

Portada del libro.

El origen de la depresión podría haber sido consecuencia de numerosos factores, pero la propia Barbara Bush da una especial relevancia a la menopausia y al síndrome de ‘nido vacío’, pues sus hijos se encontraban estudiando en internados o desarrollando sus propias carreras.

Hay un factor, sin embargo, que podría haber sido determinante para su estado emocional y tenía nombre de mujer: Jennifer Fitzgerald. Se trataba de una explosiva divorciada siete años más joven que ella y gente del entorno del fallecido expresidente han desvelado a la autora que habría tenido una relación con ella durante más de doce años.

George Bush la contrató como asistente en 1974, justo cuando se habla del inicio de la depresión de su mujer, Barbara, y se cree que en 1980 cuando se convirtió en candidato para la vicepresidencia de Estados Unidos, su jefe de campaña y gran amigo Jim Baker le dio un ultimátum para que decidiera entre Jennifer y él. Finalmente consiguió un nuevo puesto para Fitzgerald en Nueva York, pero cuando llegó al cargo en 1981, ella regresó a Washington para estar a su lado en la Casa Blanca.

La presencia de Jennifer Fitzgerald se convirtió en muy incómoda para el entorno de George Bush y muchos de sus ayudantes decidieron dejar sus trabajos por esta circunstancia. Solo cuando Bush se convirtió en presidente en 1988 accedió a apartarla de su lado, pero la convirtió en ayudante del jefe de protocolo del Departamento de Estado. El propio mandatario se pronunció sobre ella con el historiador Jon Meacham: “Sé que era muy difícil y sé que a cierta gente no le gustaba. Era duro para algunos trabajar con ella”. A la pregunta de si habían mantenido un affaire, respondió con un contundente “no”.

Jennifer, que está retirada y vive en Florida, sigue negando que mantuvieran una relación sentimental: “Es algo que no ocurrió”, le dijo a Susan Page. “No siento más que el más profundo respeto y admiración por la familia Bush al completo”.

Fuente: elconfidencial.com