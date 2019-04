La Fiscalía busca ampliar el plazo de investigación contra dirigente Franclin Gutiérrez, denuncia su abogado

La Paz.- Jorge Santiesteban, abogado del presidente de la Asociación departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, denunció hoy que la Fiscalía busca ampliar el plazo de investigación en contra de su defendido de manera “irregular”.

Gutiérrez cumple detención preventiva en el penal de San Pedro y es investigado por ser, supuestamente, el autor intelectual de una emboscada a las Fuerzas de Tarea Conjunta en el municipio de La Asunta, hecho que derivó en la muerte de un oficial y dos cocaleros.

Santiesteban aseguró que la Fiscalía de La Paz no cuenta con las bases suficientes para la solicitud y aseveró que el único objetivo para pedir la ampliación del plazo es mantener a Franklin Gutiérrez en la cárcel.

“Lo ilegal es que la solicitud se hace cuando en las investigaciones hay detalles que se deben indagar, pero en este caso en particular no se hizo nada, no hay bases suficientes para solicitar la ampliación”, denunció Santiesteban a Radio Fides.