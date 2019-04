La luminosa vida de Cantinflas: de niño pobrísimo a millonario e ídolo cómico universal

Mario y “Valita” no podían tener hijos, pero en 1960 adoptaron a un niño, lo llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova…, y no pudieron ocultar la posible verdad: el pequeño –se dijo en los cuatro puntos cardinales– sería hijo de Cantinflas y de Marion Roberts, una rubia texana.

Al parecer, Marion quiso que dejara a Valentina, pero al no lograrlo, se suicidó en un hotel de México City.