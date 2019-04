“La Paz es una ciudad poderosa”

¿Cómo nos ven los arquitectos del exterior?

“El conjunto de las obras, deben transmitir un lenguaje y una visión de cómo entender no solo la arquitectura sino entender la condición del ser humano en su ambiente para construir y donde habite”.

El arquitecto chileno Germán Valenzuela, considera que La Paz es una ciudad muy poderosa y majestuosa. Mientras que a Mauricio Rocha de México le llama la atención la arquitectura informal y venta del comercio en las calles.

Ambos estuvieron de visita en la ciudad y conversaron con m2, buscando entender las construcciones que se realizaron en la complicada topografía paceña, pero también entender el movimiento de su gente en las calles.

“El teleférico me ha permitido comprender a la ciudad de La Paz y creo que esta puesta le da un plus magnífico para la urbe, seguramente con los eventuales problemas que seguramente tiene, no conozco de cerca el funcionamiento, creo que esto le cambió el panorama al igual que los buses de servicio personalizados como los Pumakatari.

Estos medios de transporte provocan una buena cantidad de oportunidades para los ciudadanos y con una geografía muy poderosa que puede ser observada desde arriba y claro se pueden divisar los entornos, la topografía de una ciudad muy majestuosa entre las ciudades que hay en Latinoamérica y que puede tener un buen envión y transformarse en una ciudad muy poderosa, al margen que ya lo es por cierto”.

Comenta que Medellín-Colombia ya lo hizo y tiene grandes oportunidades para las personas, pero eso significa meterle cabeza y eso genera opciones de progreso, quiere decir que trabajo y espacios para desarrollar a la gente joven y con sus ideas de eso se trata las innovaciones que tanto se habla.

URBANISMO PÚBLICO

Creo que La Paz tiene una enorme vía urbana pública, como es la calle llena de gente que le da un vigor enorme y es lo que hay que apoyar muy fuerte para que sea más poderoso y tengo la impresión que para lograr eso, necesitan repensar el sistema diario, como el tráfico de vehículos que está en conflicto con el peatón y con las actividades que se puedan desarrollar en las calles y culturalmente tienen además de un clima que los favorece, la exposición en las calles no les preocupa, al contrario ocupan la calle de una manera fabulosa y esa es una oportunidad, también surge una opción de profundizar las actividades.

Me llamo mucho la atención que la gente de La Paz, se preocupa por consolidar El Alto, pero tiene una imagen en vías de consolidación, probablemente se tarde más de lo que uno quiere, pues existe construcciones con fachadas, ladrillos, pintadas, diferentes arquitecturas y cada vez tratando de mejorar. A eso hay que implementarle un proyecto bien discutido, planificado para que en la ciudad se instalen ferias que son extraordinarias; en eso La Paz tiene un acervo muy importante.

“HAY QUE MEJORAR”

Según el experto, la invasión pública se encuentra muy vinculada a la calidad de vida de los habitantes y eso mejora en todas las direcciones, “Creo que la inversión del espacio público de mejorarlas es bueno, vinculado a lo urbano, pero levantando no solamente en el centro de la ciudad, sino también del entorno como la periferia, donde se construyen barrios con mucha mejoras y estas inversiones públicas generan mucho trabajo y cuando están muy bien emplazadas, mejora la vida de las personas, barrios, familias y una cadena de elementos”, quizás sea el caso de los Barrios de Verdad, que los vecinos no se animan a desarrollar con comercio, servicios y otros.

“TENEMOS UNA ARQUITECTURA MUY FUERTE”

Valenzuela, opina que la arquitectura Latinoamericana, vive un buen momento, porque sabemos comunicarnos más y mejor y reflejamos nuestras ideas en bienales, publicaciones, redes sociales y otros, son elementos que nos permiten a mirarnos a nosotros mismos y tenemos como para mostrar una arquitectura muy fuerte, porque cada país ha desarrollado una arquitectura muy particular.

Me parece que estamos ante un escenario muy interesante, insipiente quizás, porque puede ser mucho más fuerte al desarrollo, amplio, pero estamos en un buen momento, ya que nuestros pueblos se encuentran para recordar sus esencias con sus tradiciones donde la arquitectura contemporánea es mejor recogida y demuestra estos aspectos que en su momento no eran tan importantes.

Los arquitectos se dieron cuenta que la cultura va de la mano de la arquitectura e implementado con la tecnología a eso hay que sumar el material que elaboran en cada región. Pero estas empresas deben pasar por un cedazo local que es la cultura y esto hace que las regiones Latinoamericanas sean interesantes.

El chileno, admite que definir un concepto de su propia arquitectura no es lo suyo, aunque establece que recoger el contexto como elementos esenciales, es la clave antes de diseñar “No creo tanto en los prejuicios que generan las ideologías, sino más bien de los que surgen en el lugar y conversa el lugar con la arquitectura; que salga el diseño en base a esos elementos, me interesa muchos esa relación contextual”.

Añade que no tiene materiales preferidos, ni lugares, ni formas constructivas “Me baso en esos conceptos para realizar mi trabajo”.

“ARQUITECTURA INFORMAL”

Mauricio Rocha, arquitecto mexicano tiene varios conceptos e impresiones que intento precisar en la entrevista “Es la primera vez que vengo a La Paz, Bolivia y tenía muchas ganas de conocer su topografía, altitud, el comercio informal que son tejidos muy interesantes y que llaman la atención por la arquitectura informal que tiene”.

Además, observa una textura de montañas, hechas por casas, acompañadas por la tecnología como el teleférico que muestra una arquitectura construida por el pueblo a la toma de un carácter muy particular y fascinante.

También advierte que Bolivia no está comprendida en la arquitectura sudamericana como debería estar y tener mayor relación con el resto de los países para mostrar sus obras.

“JUEGO CULTURAL”

Creo que no estamos equivocando, ya que estamos pretendiendo meterlos en supermercados nuevos y eliminar lo antiguo, eso no quiere decir que hay eliminar los “súper”, porque es también parte del progreso y la cultura de transforma, pero la vinculación entre una y la otra jamás hay que dejarla, porque ya están establecidas en el imaginario colectivo; eso es fascinante y es el juego cultural de los bolivianos que fascina a los visitantes.

Los bolivianos fueron muy cariñosos, suave, amables, siempre los sentí de esa manera y me voy con imagen de esta gran ciudad que en el tiempo será de las grandes, seguro estoy.

ESPACIOS PÚBLICOS

En México, vemos algo similar a lo que se ve en Bolivia, creo que hay una memoria colectiva desde antes de la conquista de una profunda actividad comercial en los espacios públicos y no es que este mal, al contrario, está bien que suceda y no dejará de suceder.

Hay que reconocerla que es una parte de esa memoria colectiva que ahí esta y no hay que detenerla al contrario hay que entenderla y quizás implementar algunos dispositivos para ordenarlos.

La clave esa hacer más espacios públicos y más generosos y eso podría provocar que no obstaculice el espacio público, sino que sea parte del espacio público con los flujos necesarios y adecuados en los recorridos y los comerciantes que invaden las aceras hagan una dinámica sana del lugar.

Hemos tenido la tontería de querer de tapar el sol con un dedo y de no entender que nuestras culturas funcionan de cierta manera. Más bien los arquitectos deben observar y construir los elementos funcionen de la mejor manera.

ARQUITECTURAS

El mexicano, expresa que para la arquitectura sudamericana y Latinoamericana es un buen momento, creo que todos trabajamos con el músculo de la crisis y sabemos trabajar sin mucho dinero, pero con buenas ideas.

Creo que los nuestros intentaron copiar de otras arquitecturas, pero hoy dimos cuenta que las posibilidades de construir con las manos, obreros y muros de piedra con una visión contemporánea se puede hacer y no como en otros lugares que tiene muchas limitaciones y creo que estas virtudes debemos aprovecharlas.

CONCEPTO ARQUITECTONICO

Considero que en arquitectura no existen conceptos, sino tendencias para construir, si es importante la observación del lugar, del contexto, cultura, material cercano al sitio, alta tecnologías, en contraste con una cultura primitiva que tienen cada lugar debería ser el inicio para empezar a pensar para construir.

