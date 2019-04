La realidad contradice a ministro Arce: Familia de cuatro personas requiere Bs 623 por semana

Para cubrir necesidades básicas mínimas de alimentación. El ministro de Economía de Bolivia dijo que con Bs 100 se puede comprar la canasta familiar.



Familia de cuatro personas requiere Bs 623 por semana

La canasta familiar de cuatro personas alcanza a aproximadamente 623 bolivianos por semana, si se toma en cuenta los datos del Banco Mundial, cuando señala que una personas requiere de 3,2 dólares por día para cubrir sus necesidades básicas mínimas, pero sus compras pueden ser más allá de la cifra.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, afirmó que con menos de Bs 100 se puede comprar productos básicos de la canasta familiar destinado a una familia de cuatro personas.

Dicha explicación la hizo durante una entrevista en el programa de televisión Que No Me Pierda. En la misma expuso que con ese monto se puede comprar un litro de aceite, un kilo arroz, dos kilos de pollo, 12 huevos, y considera que son suficientes para una familia de cuatro integrantes. Pero no mencionó el tiempo de duración de las compras.

Al respecto, el analista económico José Gabriel Espinoza señaló que el ministro cometió un error grave en sus apreciaciones y no tanto por la cifra o por ejercicio en sí, sino por la falta de conocimiento de muchos de indicadores de pobreza, de precios y de la microeconomía.

Destacó el manejo que realiza la autoridad de las cuentas nacionales, y una buena parte se le debe el manejo ortodoxo que realiza de la economía, sin embargo, la microeconomía no es su campo, y lo demuestra cada vez que habla de productividad, de la situación de las empresas o de las familias.

Es por ello que la economía no solo se resume a los indicadores macroeconómicos, sino tiene que ver también con muchos factores del día a día que hacen las familias y empresas, y no necesariamente se vinculan con los datos macros, reflexionó.

Mencionó que uno de los indicadores es el costo de vida. Por ejemplo, la línea de la pobreza bajo el cual miden el Instituto Nacional de Estadística (INE) y todos los demás institutos de estadísticas de la región el grado de pobreza, dice cuál es el ingreso mínimo que requiere cada persona para cubrir sus necesidades básicas mínimas.

LÍNEA DE LA POBREZA

Para el 2018, el Banco Mundial estimaba esta línea de la pobreza para países de ingreso medio que es el caso de Bolivia en Latinoamérica, en 3,2 dólares por día, cifra mínima para que una personas pueda cubrir sus necesidades básicas.

Por ejemplo, una familia de cuatro personas necesitaría por los menos 89,6 dólares por semana para cubrir sus necesidades básicas mínimas, y si esto se traduce en bolivianos, la cifra alcanza a 623,6, indicador que está lejos de los 100 bolivianos del ministro.

“Y, si uno hace la lista de compras que realiza semana a semana o quincena a quincena, de nuevo está muy lejos de la cifra estimada por el ministro”, apuntó a tiempo de indicar que el ejercicio realizado desnuda el manejo macroeconómico, el cual está muy alejado de la situación microeconómica.

“No podemos vivir pensando en la tasa de crecimiento, en el nivel de reservas o tipo de cambio, como indicadores de estabilidad económica. También depende de la calidad del empleo, la estabilidad económica; también de la calidad de vida, es decir servicios básicos, salud; e infraestructura”, reflexionó.

A criterio de Espinoza, el Gobierno no está entendiendo cuál es la demanda de las personas a nivel agregado. “El problema es que se ha enfrascado en crecimiento y no se habla de desarrollo”, concluyó.

El Diario / La Paz

