La romántica maldición de Winona

Al final de Eduardo manostijeras, Kim —Winona Ryder— bailaba bajo la nieve con los brazos abiertos como la muñeca de una caja de música. Así es como ella quería que Edward la recordase, a pesar de ser ya una anciana, porque sabía que jamás estaría a la altura del amor —imposible, inmaculado, incondicional— que él sentía por ella. En Here With Me, el videoclip de The Killers también dirigido por Tim Burton, Ryder era una muñeca de cera. Desde entonces, los miembros de la generación X tampoco han permitido que su amor platónico oficial sea otra cosa que una musa y, como tal, un objeto pasivo.

A finales de los ochenta, Ryder era la novia de la contracultura. Personificaba un tipo de chica a la que el cine comercial no había prestado atención: intelectual sin ser pardilla, sarcástica pero delicada, fan del grunge pero inofensiva. Sin embargo, el público no se obsesionó con su cerebro sino con su cuerpo y la actriz perdió la virginidad una y otra vez —en Sirenas, en Gran bola de fuego, en Heathers, Escuela de jóvenes asesinos, en Drácula— y en la vida real con Johnny Depp. Más que una declaración de amor, el “Winona Forever” que Depp se tatuó en el brazo trascendió como un eslogan. En aquel momento, “Forever” no significaba nada para la juventud. ¿Pero qué significaba Winona?