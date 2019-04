Las peores ciudades del mundo para conducir

La M30 en hora punta también podría competir. (iStock)

Lo suelen decir todos aquellos que “bajan” a Madrid: “Aquí no saben conducir y no ponen nunca los intermitentes“. Si ya nos cuesta movernos con el coche en una provincia que no es la nuestra, como si nos adentrasemos en la selva, imagina la locura de viajar a otro país y tener que seguir sus normas de circulación. No es tan sorprendente, por tanto, que cuando llegan muchos extranjeros a España tengan que sacarse el carnet. Cada país tiene sus normas.

Ahora, por si tienes que viajar fuera, puedes conocer cuáles son las ciudades menos recomendables para ello. ¿Cómo se ha hecho tal clasificación? 24/7 Wall St. revisó los datos de INRIX Research, una compañía de inteligencia de transporte global. La clasificación se basa en el número promedio de horas que los conductores tuvieron que esperar, por culpa del tráfico, en 2018. El informe examina las tendencias de tráfico y movilidad en más de 200 ciudades en 38 países. Estas son las peores.

París (Francia)

Dentro del top 10 se encuentran ciudades como Moscú, San Petersburgo, Milán o Londres, y esta capital francesa del amor se ha clasificado como la número 5 de lugares desesperantes en los que meter tu coche.

Un factor importante en el problema de embotellamiento es la edad de las carreteras. Muchos se remontan a la Roma clásica. Como resultado, los coches pueden conducir en carreteras que han sido diseñadas básicamente para carros de caballos y para caminar. ¿El total de horas anuales que ha perdido la gente engullida por el tráfico? 237.

Rostov-on-Don (Rusia)

Sin duda, conducir por Rusia no parece tarea fácil. Las condiciones climatológicas o el hecho de que a los rusos les guste demostrar lo que corre su coche. o los peatones imprudentes pueden hacerte pasar malos tragos en la carretera. De hecho, con una simple búsqueda en Google, encontraremos muchas guías que nos recomendarán cómo conducir por el país antaño soviético.

En ocasiones los estados de las carreteras son los principales culpables de la congestión

Rostov-on-Don es la décima ciudad más poblada del país con aproximadamente 1.1 millones de habitantes. Una posible razón del mal tráfico de la ciudad podría ser su falta de metro y el limitado sistema de tranvía. Aquí perderás, según las estimaciones, unas 237 horas también.

Dublín (Irlanda)

Un total de 246 horas son las que han perdido al volante nuestros vecinos de las islas británicas. El problema de esta ciudad es la congestión en el centro, por lo que cuesta mucho llegar hasta esa zona. Coincide con el resto de capitales europeas en otra dificultad muy común: conseguir aparcamiento.

Roma (Italia)

El que haya viajado a la capital italiana lo podrá asegurar. Malta y Londres pueden causarnos cierta incertidumbre por el hecho de que tengan el volante a la derecha, en Alemania no hay límite de velocidad y seguro que no nos atreveríamos a entrar en Hong Kong con el coche por la afluencia de gente, pero si hay un lugar que pone los pelos de punta es la ciudad fundada por Rómulo y Remo.

Los ciudadanos romanos fueron los europeos que el año pasado perdieron más tiempo debido a la congestión: un total de 10 días. Las antiguas carreteras de la ciudad son una de las principales causas de problemas de tráfico en la capital de Italia.

Bogotá (Colombia)

La absoluta ganadora en este ránking. Tiene la dudosa distinción de ser la ciudad del mundo donde los conductores pierden más tiempo sentados en su coche en atascos de tráfico. ¡Pueden llegar a perder más de tres semanas completas en ir y venir al trabajo! Pese a no ser la ciudad más congestionada del mundo, ese título lo ostentan Moscú y Estambul, es la que tiene el peor tráfico de todo America del Sur. En total los lugareños pierden unas 272 horas, es decir, 11 días al año.

