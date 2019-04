“Le falta calle”, las reacciones a los dichos de ministro Arce sobre los Bs 100 para la canasta familiar

Página Siete Digital / La Paz

Diputados y usuarios de redes sociales reaccionaron contrariados a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Arce, quien consideró que 100 bolivianos son suficientes para comprar los productos de la canasta familiar.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

El diputado Wilson Santamaría (UD) consideró que al Gobierno le falta ir a la calle, pues considera que 100 bolivianos no alcanzan para comprar productos y alimentos para una familia promedio de cuatro integrantes.

“Les presento al ministro de Economía un ridículo que creo no conoce ni dónde está el mercado. No puede decir tanta burrera junta, cómo le falta calle a este gobierno. Ministro le doy el doble y le aseguro que no le alcanza para una familia promedio de 4 personas”, señaló el legislador.

La diputada Jimena Costa (UD) consideró que el Gobierno perdió “el cable a tierra”, pues, para ella, los 100 bolivianos alcanzan para comprar “dos productos” de la canasta familia, más no así todo lo necesario.

“Otra prueba de que los masistas perdieron el cable a tierra es la declaración del ministro de Economía, Luis Arce, que dice que se puede comprar los productos de la canasta familiar con 100 Bs. Tal vez quiso decir DOS productos de la que la canasta familiar con 100 Bs”, escribió en su cuenta de Twitter.

El diputado Rafael Quispe (UD) cuestionó las declaraciones del ministro, pues manifestó que 100 bolivianos “apenas” sirve para “vivir en el día”, por esa razón lo invitó a ir al mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz para ver si este monto de dinero alcanza para comprar los productos de la canasta familiar.

Pero en las redes sociales el tema generó debate entre los usuarios que consideran la declaración del ministro como una exageración. A continuación lea algunos de los comentarios que generó esta declaración de la autoridad.