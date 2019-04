Los dirigentes del MAS reconocen 5 errores y alistan campaña en red

DIRIGENTES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES DEL MAS, EN UN AMPLIADO, EN FEBRERO. DICO SOLÍS

La corrupción, las peleas internas, la mala administración por parte de algunas autoridades y el incumplimiento al compromiso de la alternancia en alcaldías son algunas debilidades identificadas por dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que este miércoles celebró 24 años de vida.

Asimismo, los mismos dirigentes destacaron que la inclusión de los sectores marginados en las instituciones de decisión, la nacionalización y el pago de bonos a sectores vulnerables son fortalezas que han permitido al MAS permanecer en el Gobierno durante un poco más de 13 años.

El secretario de Comunicación de la Dirección Nacional del MAS, Gualberto Arispe, y el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico, Andrónico Rodríguez, realizaron una evaluación de los cinco aciertos más importantes y de los cinco desaciertos de este partido y el Gobierno.

DEBILIDADES

Los dos dirigentes afirmaron que los problemas son naturales en cualquier organización, y más aún cuando es tan grande como el MAS. Citaron las siguientes.

1.- Peleas internas. Andrónico Rodríguez afirma que hay momentos en los que no se sabe quién manda al interior del MAS.

“A veces se toman decisiones unilaterales, lo que genera descontento entre los militantes”.

Otra debilidad, según el dirigente, es que algunas personas que llegan a cargos altos se comportan con soberbia y hacen abuso de autoridad. “El trato tiene que ser más horizontal”.

“Hay personas que han llegado al MAS, pero en la función pública nos han hecho quedar mal, porque no asumieron el compromiso con su pueblo, de servir al pueblo, más bien ellos querían servirse del pueblo”.

2.- Críticos. Otra debilidad, según Arispe, es el alejamiento de algunos dirigente fundadores del MAS.

“Hemos tenido hermanos fundadores que, al no conseguir sus objetivos personales, han dado un paso al costado, y hoy se encuentran en la otra vereda”, siendo acérrimos críticos del MAS y su gestión de Gobierno, desde otros partidos y otras agrupaciones ciudadanas.

Como ejemplo, mencionó el nombre de Román Loayza, quien es uno de los más críticos al proceso de cambio, “pero lo hace por rencor o enojo”.

3.- Corrupción. Pese al compromiso del Gobierno, y en particular del presidente Evo Morales, no se logró erradicar la corrupción en las entidades del Estado. En su descargo, Rodríguez, afirma que este es un mal no solo del MAS o del Gobierno, sino de la sociedad en general.

En el tema de la corrupción, el problema del MAS es que es una organización muy amplia. “Hemos invitado a personas, pero las mismas se han dedicado a solo querer enriquecerse, a querer lucrar del cargo, lo cual es llamado corrupción. Es un error no solo del partido, sino principalmente de esas personas que ahora están siendo castigadas”.

Empero, Rodríguez reconoce que la corrupción tiene que ver con el Gobierno y las autoridades electas, políticas y judiciales.

“Hay autoridades que están incurriendo en hechos de corrupción y, lamentablemente, es un flagelo que campea en toda Latinoamérica y el mundo. La corrupción no distingue colores políticos, porque hay personas que se corrompen por intereses económicos o políticos. Eso debe ser castigado”.

Agrega que la corrupción es combatida desde el interior del MAS, “pero no es una tarea fácil, porque hay casos que han sido encubiertos por dirigentes a los alcaldes. El Presidente ha expresado cero tolerancia a la corrupción, pero reducir totalmente es inalcanzable, porque los pequeños sobornos que se dan están a la orden del día”.

4.- Justicia. Mejorar la administración de la justicia, que ha sido calificada como deficiente por oficialistas y opositores, es otro tema pendiente que reconocen los dirigentes, “pero que ha sido heredada de gobiernos pasados y no es fácil cambiar”.

Rodríguez afirma que para combatir la corrupción se debe trabajar desde el hogar y la formación en las escuelas, primaria y secundaria, y en la universidad. “Muchos abogados asumen cargos y no obran de manera justa, enviando a la cárcel a inocentes”.

5.- Alternancia. El incumplimiento a la alternancia es considerada otra debilidad del MAS, porque no se cumplió, en algunos municipios, pese a que hay acuerdos suscritos, “porque por intereses personales se aferran al cargo y eso genera molestia”.

FORTALEZAS

Los dos dirigentes mencionaron lo que ellos consideran los avances que hubo en los 13 años que este partido está en el Gobierno, desde 2006.

1.- Organizaciones sociales. Ambos dirigentes de la cúpula departamental coincidieron al afirmar que una de las grandes fortalezas del MAS es que este partido ha logrado articular a los movimientos sociales, como un factor de unidad, para convertirse en una de las organizaciones políticas “más fuertes en la historia del país”, según Rodríguez.

Arispe agregó que el MAS logró aglutinar a organizaciones sociales que durante mucho tiempo fueron excluidas y oprimidas.

2.- Nacionalización. Arispe considera que la denominada nacionalización de las empresas estratégicas es un hito importante en la historia reciente del país, toda vez que esta determinación permitió al país obtener mayores ingresos para los bolivianos.

3.- Bonos. El dinero que se entrega a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, de las ganancias de las empresas nacionalizadas, es otra fortaleza del Gobierno, según estos dirigentes, “porque antes estos recursos de las empresas estratégicas se iban al extranjero, ahora se quedan en mayor porcentaje para el país, y eso es redistribuido”.

4.- Carta Magna. La aprobación en la Asamblea Constituyente de una nueva Constitución Política del Estado es considerada otro logro por estos dirigentes.

“El MAS ha recogido lo que el pueblo demandaba, todas las propuestas, y las ha convertido en políticas públicas. Por eso somos creíbles y estamos 13 años de gestión”, señala Arispe.

5.- Inclusión. La participación de las mujeres en la Asamblea Legislativa y en otras instancias del Estado (gobernaciones y alcaldías, entre otros) es un avance en la equidad de género, porque “tenemos más de 50 por ciento de mujeres en el Congreso”.

Asimismo, se han designado a ministras, diputadas, senadoras alcaldesas y concejalas, “lo que significa un avance en el fortalecimiento de los derechos de la mujer”.

DIFUSIÓN

Las grandes y pequeñas concentraciones, en las que se difundirán los logros del Gobierno, serán la tónica de la campaña del MAS, en el departamento y en el país, afirma Rodríguez, quien agrega que las Seis Federaciones del Trópico jugarán un rol protagónico.

En las concentraciones grandes, según Rodríguez, estará siempre el presidente Evo Morales, quien destacará los avances conseguidos en los últimos 13 años.

En las concentraciones pequeñas, los dirigentes de las Seis Federaciones se abocarán a intercambiar experiencias con las organizaciones de Cochabamba y del interior del país.

Rodríguez afirma que otro aspecto importante de la campaña será el manejo de la redes sociales, por donde algunos grupos y personas difunden información falsa.

Los dirigentes y militantes del MAS se capacitan para manejar las redes sociales, pero para difundir mensajes con los logros del Gobierno y las publicaciones del Presidente, “no memes como hacen otros partidos políticos”.

Finalmente, Rodríguez afirma que los opositores tienen todo el derecho a realizar campaña en todos los espacios, para que la gente decida después a quién favorecer con su voto.

Aniversario

El Movimiento Al Socialismo cumplió esta semana 24 años de vigencia. Sus dirigentes y militantes realizaron festejos en diferentes ciudades del país.

13 Años

El Movimiento Al Socialismo (MAS) empezó a gobernar en enero de 2006. Hasta el momento ha permanecido en el poder, de manera ininterrumpida por 13 años y un poco más de dos meses.

En octubre de este año se realizan las elecciones generales.

Politólogo apunta a la justicia y a la nacionalización

La corrupción y una deficiente justicia siguen siendo las debilidades del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que se encuentra al frente del Gobierno desde el año 2006, afirmó el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwig Valverde.

Citó que la primera gran debilidad es la lucha contra la corrupción, un tema que está en agenda desde hace varias décadas en Bolivia y que, “si bien el MAS tenía como mandato constitucional erradicar, el resultado no ha sido el mejor. Al contrario, hubo un brote de este mal en otras esferas, como en el Banco Unión o el Fondo Indígena, en los últimos tiempos”.

Un segundo error es, según Valverde, que el Gobierno no ha tenido la capacidad de generar mecanismos para la incorporación de las cosmovisiones de los pueblos indígenas y menos atender sus reivindicaciones.

La tercera debilidad que menciona el politólogo tiene que ver con la calidad profesional del aparato administrativo del Estado. “El Gobierno del MAS ha tardado mucho en darse cuenta de que es más importante la preparación profesional para la conducción del Estado que la representación sindical”.

Un cuarto elemento -afirma- es la debilidad en la construcción de políticas públicas y la implementación legislativa.

“Tenemos leyes como la 348 que busca reducir la violencia contra la mujer, pero no hay políticas públicas nacionales y subnacionales acordes con el objetivo de la ley”. Otra carencia es que el Gobierno no es capaz de superar el neoextractivismo, “situación que era criticada por el MAS, pero ahora se ha profundizado este modelo en el país”.

Otra debilidad que identifica Valverde se refiere a las autonomías, departamental municipal e indígena, que no han sido fortalecidas por el Gobierno.

PUNTOS FUERTES

Una fortaleza es haber, nominalmente, reconocido la importancia de sectores excluidos y vulnerables en las decisiones del Estado, “particularmente me refiero al sector indígena”.

“Además, se aprobaron normas como la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, lo que permitió cambios en el país”.

Otro punto fuerte está referido a lo que se considera nacionalización de las empresas, porque se subieron los impuestos a las compañías que explotan los hidrocarburos y ahora hay más dinero para el Estado y los recursos se quedan en el país.

Otra fortaleza es la incorporación de sectores vulnerables como mujeres y sectores indígenas en los puestos de decisión, más del 50 por ciento de la Asamblea Legislativa está conformada por mujeres.

El dimensionamiento de la capacidad nacional estatal de sentar agenda en el contexto internacional es otro punto fuerte. “Hemos aportado en varios temas, los derechos de la madre tierra y el acceso al agua que es fundamental”.

