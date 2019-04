¿Lote o casa, es un buen momento para comprar?, un experto nos lo dice

Comprar una casa es tal vez una las decisiones más importantes que una persona toma en la vida. (Foto: Comparabien)

EL DEBER publicó una nota sobre un censo realizado por Captura Consulting, a encargo del Observatorio Urbano (OBU) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), que revela que el mercado inmobiliario está en franca desaceleración; en 2018 mantuvo los niveles de 2017, y de hecho decreció en un 0,3%.

Se debe recordar que en la gestión 2015, el sector constructor, solo en Santa Cruz, registró un crecimiento del 32%. Si se comparan los números de 2015 (con 2 millones de m2 construidos) y 2018 (1,4 millones), la caída de la construcción, solo en Santa Cruz, llega a un 28%.

Estos datos nos lleva a la pregunta de si este es un tiempo propicio para que el ciudadano de a pie pueda comprar una casa. El economista, Carlos Schlink, nos da algunos consejos a ser tomados en cuenta para tomar una buena decisión.

¿Es momento de comprar un casa?

Es un momento complejo, de mucha inestabilidad. Ahora la gente es más cautelosa, prefiere no endeudarse o comprarse bienes activos (como una casa), porque probablemente al año siguiente pierdan sus empleos y no quieren tener esos riesgos y les quiten sus casas o que se vean obligados a pagar créditos cuando no tienen las condiciones para honrar sus compromisos. Ese es el escenario que el ciudadano de a pie está sintiendo.

Ahora se construyen casas más baratas, ¿aún así no conviene comprar?

Antes los inversionistas construían casas que valían 130.000 o 150.000 dólares, ahora no, el precio puede ser de 70.000 u 80.000 dólares, pero se debe tener en cuenta que la gente no tiene un trabajo seguro, por más de que una casa sea más barata que antes y si no se tiene una estabilidad laboral, no tiene sentido comprar algo que no podás pagar; no es un tema de precios, de oferta y demanda, sino depende de la seguridad de la gente, ver qué va a pasar este año con el tema electoral y laboral.

A esto se suma de que ahora la banca ya no tiene tantos recursos como tenía antes porque hay un bajón de la liquidez.

La política entra en el juego

Carlos Schlink ve dos condicionantes que repercuten en la desaceleración del mercado inmobiliario. Una de ellas tiene que ver con la realidad política que se tiene en este año en el país, por las elecciones para presidente. Considera que ya sea con Evo Morales o con un Gobierno nuevo, el 2019 y el posterior pueden ser años complicados para el sector pues no se sabe qué políticas económicas serán las que se aplicarán pues el panorama será muy distinto. “Hay una incertidumbre”, apunta.

También menciona de que ahora el escenario económico está moviéndose en base a la dinámica. “Hay poca liquidez en el mercado, poco dinero a disposición del público y el Banco Central ha tenido que aplicar medidas de políticas monetarias para inyectarle dinero a la economía y no haya tanta desaceleración”, apunta.

La banca cambió

La banca tiene algunas dificultades para seguir realizando préstamos porque la liquidez ha caído y esto repercute en el tema de los créditos para las personas que ya no pueden acceder tan libremente como antes a ellos, además que se ratifica la idea de que la gente ahora no está pensando en endeudarse.

En el sector de la construcción, al haber menos liquidez, tiene menos dinero a disposición en los bancos para hacer inversiones, esto hace que reprogramen la ejecución de proyectos en construcción de vivienda y que tengan que pensar en cambiar el mercado cautivo.

Momento de construir en tu propio terreno

El precio del material de construcción tiende a bajar porque las empresas que proveen insumos a sus constructores tienen que vivir de la venta de sus bienes y servicios y cuando no pueden colocar todos sus artículos reducen precios; “es innegable que va a haber una caída en el precio del material de construcción y de las construcciones en sí, pero esto depende de ver qué es lo que pasa después de las elecciones”.

¿Comprar un lote?

En el tema de la compra de terrenos es distinto. Eso sí, las ofertas no están en la ciudad de Santa Cruz, se las encuentra en Warnes, Montero, La Guardia, etc., aquí (en Santa Cruz) no hay y si se encuentran están con precios demasiado altos.

“Invertir en lotes fuera de la ciudad de Santa Cruz siempre va a ser negocio, la tierra siempre va a tener ese valor agregado, va a tender a subir su valor, además que sus precios no son precios exagerados, el vecino apuesta a comprarse lotes de 3.00 o 5.000 dólares; la gente paga unos 40 o 50 dólares al mes”.

