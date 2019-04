MacLean agarra ritmo de competencia en Panamá

No pudo pasar el recorte en la primera fecha del PGA Tour Latinoamérica

Sebastián MacLean no logró pasar el recorte del Buenaventura Classic de Hato que concluyó el sábado en Panamá, pero agarró ritmo de competencia de cara a lo que será la temporada 2019 del PGA Tour Latinoamérica de golf.

MacLean, el mejor golfista del país en la actualidad, comenzó su participación en el circuito latinoamericano luego de un año de ausencia, pues en 2018 no participó en el mismo porque intentó clasificarse al Tour Europeo quedando muy cerca de conseguirlo.

El torneo, que tuvo un total de 144 golfistas, se jugó de miércoles a sábado a 18 hoyos por día para un total de 72.

Pero las dos primeras jornadas eran vitales para que solo los 55 mejores avanzaran y accedieran a las siguientes dos.

En este recorte el nacido en Santa Cruz no logró pasarlo al terminar con 153 golpes. Sin embargo, MacLean quedó satisfecho por la progresión de juego que mostró.

“Faltó el ritmo esta semana y estuve en condiciones difíciles, lo cual me complicó para el juego, pero me fui sintiendo mucho mejor para lo que fue yendo el pasar de los días y eso me deja tranquilo para los torneos que vienen”, dijo MacLean, campeón del Bolivia Open en 2014 y 2016.

Añadió que “hay mucho por delante y creo que lo importante es mantener una actitud positiva para poder seguir mejorando el juego, seguir sintiéndome más cómodo y eventualmente tener mejores resultados”.

En estos días retornará a Santa Cruz para “descansar” y “preparar” lo que será el resto de la primera parte del PGA Tour Latinoamérica, ya que se le vienen siete torneos consecutivos, siendo el siguiente el Molino Cañuelas Championship de Buenos Aires, Argentina (del 11 al 14 de este mes).

En Panamá también hubo otro boliviano: José Luis Montaño, quien es debutante en este circuito y que tampoco pudo pasar el recorte al terminar con 161 golpes.

El ganador de esta primera fecha fue el estadounidense Jared Wolfe (con 275 golpes), seguido por su compatriota Mitchell Meissner, el australiano Ryan Ruffels y el chileno Guillermo Pereira (los tres con 280).

Ficha

Nombre: Sebastián MacLean Velásquez

Nacimiento: Santa Cruz, 15 de julio de 1989

Inicios: Comenzó en el golf a sus tres años. Hasta 2011 jugó como aficionado, instancia en la que conquistó más de 100 títulos nacionales, y en 2012 dio el salto al profesionalismo.

Logros: En 2016 fue su mejor desempeño como profesional con un segundo lugar en el Open de República Dominicana y un tercer puesto en el Lexus Panamá Classic, ambas fechas del PGA Tour Latinoamérica. A ello se suma que fue campeón del Bolivia Open en 2014 y 2016, una de las fechas del Dev Series del PGA Tour Latinoamérica. Asimismo, fue segundo en la Etapa 5 de la Gira de Golf Profesional en México, en Querétaro, en 2018.

Membresía: Desde 2012 hasta 2017 compitió en el PGA Tour Latinoamérica. Luego de ausentarse el 2018, en 2019 vuelve a participar en la misma competición.

Equipo de Trabajo

Entrenador de Golf: Víctor Fookes (venezolano)

Entrenador Mental: Gastón Córdova (estadounidense)

Preparadora Física: Belén Bowles (boliviana)

Caddie: Giovanny Romero (colombiano)

Fuente: Prensa Sebastián MacLean