Macron: “Es triste ver cómo se está quemando una parte de todos los franceses”

Por su parte, La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha pedido a los ciudadanos que se están acercando al lugar de los hechos que “respeten el perímetro de seguridad” para que los bomberos puedan llevar a cabo su trabajo.

La policía ha acordonado la zona y está desalojando a los numerosos turistas que se encontraban dentro de la catedral.

El alcance de la noticia ha generado reacciones de otros líderes internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió emplear aviones cisterna para apagar el incendio de uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.

“Tan terrible ver el inmenso incendio en la catedral de Notre Dame en París. A lo mejor, se podrían emplear aviones cisterna para apagarlo ¡Hay que actuar rápido!“, escribió el mandatario estadounidense en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2019