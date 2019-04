Maradona anuncia que dejará a Dorados al finalizar el Clausura 2019

Diego Armando Maradona anunció este viernes que dejará la dirección técnica de Dorados de Sinaloa al término del Clausura 2019.

Luego de empatar 1-1 ante Venados por la Jornada 14 del Ascenso MX, el argentino dijo que su decisión está tomada y que no piensa dar marcha atrás.

“Voy hablar con el presidente, termine como termine esto, quizá deje Dorados y no tengo ningún contrato firmado con nadie. Soy Diego Armando Maradona y lo juro, porque hay un penal muy claro sobre Escoto, ¿saben por qué no lo cobran? Ustedes mañana van a decir que no lo cobró porque era el equipo de Maradona. Entonces yo le estoy haciendo un mal a Dorados y por eso me voy. Voy a hablar con el presidente seriamente y no hay marcha atrás”, expresó.

Si bien Maradona dijo que seguirá trabajando con normalidad en las próximas semanas, aceptó que está cansado del futbol.

“Entrenaré a los muchachos como lo hice hasta hoy. Hablaré con mi mujer, basta ya de futbol, de peleas constantes. Uno se porta mal y es el peor del mundo, se porta bien y es el peor del mundo. Nos gusta vivir en Dorados (Sinaloa). Me quedo a vivir acá si encuentro una clínica en la que mi hijo esté bien. Es lo más importante que tengo ahora”, concluyó.

mediotiempo.com