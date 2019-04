Médicos marchan y no descartan una huelga para reconducir el SUS

Los profesionales de salud de La Paz marcharon y boquearon el Prado del centro paceño la noche de este martes en demanda de la formación de una comisión técnica para reconducir el Sistema Único de Salud (SUS), porque consideran no cuenta con las condiciones para su implementación en el largo plazo. No descartan una huelga de hambre.

Un grupo de profesionales marchó con estribillos como “¡presupuesto para salud!” por el centro paceño, como lo habían anunciado en las últimas horas frente a la imposibilidad que tienen de parar sus actividades por mandato de un recurso legal que obliga a las autoridades a iniciar procesos legales por suspender los servicios públicos de salud.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes), Fernando Romero, informó que este miércoles una reunión del sector analizará las movilizaciones de este martes para definir las siguientes medidas de presión, entre las que no está descartada iniciar una huelga de hambre.

“Evaluaremos esta lucha, evaluaremos las siguientes medidas para ver dónde tendremos que ir a marchar, ir a una huelga de hambre. Veremos, no tenemos salida, no podemos permitir que las mamás y los niños tengan los riegos de graves complicaciones por no tener condiciones para atenderlos”, advirtió en medio de la movilización.

El SUS ya se implementa desde el 1 de marzo con un presupuesto de $us 200 millones y el compromiso de incrementarlo. Los representantes del ente colegiado exigen que el presupuesto supere los $us 1.000 millones y advirtieron que actualmente no existen condiciones de recursos humanos, infraestructura y equipamiento.

El ente colegiado se opone a la vigencia de esta nueva iniciativa de salud, que establece la gratuidad en consulta, tratamiento y cirugías a todos quienes no gozan de un seguro de salud.

Mientras que el Gobierno asegura que hay las condiciones para su vigencia. En Oruro, Cochabamba, Beni, Pando, Chuquisaca y Potosí es aplicado de forma plena, en tanto que en Santa Cruz y Tarija no. El gobernador Félix Patzi firmó recientemente el convenio con el Ministerio de Salud para la vigencia de la nueva política de salud.

“Hoy día no tenemos condiciones para dar seguridad en la atención a la población. Emergencia, pediatría, cardiología están totalmente llenos, podemos viabilizar el SUS, podemos salvarlo”, sostuvo Romero.

