Multa de Petrobras por bajo envío de gas boliviano llega a $us 133,6 millones

La empresa brasileña cobró penalidades por $us 107,7 millones por no cumplir con el volumen pactado y $us 25,9 millones por reducción de capacidad en el transporte.



El monto de la multa que la empresa Petrobras de Brasil impuso por incumplimiento del contrato en el envío de gas natural es de 133,6 millones de dólares, que incluye el cargo de transporte sin uso durante 2018, y el Estado debe pagar algo más del 25% de ese monto, y el otro 75% las petroleras extranjeras.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp La pasada semana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dijo que el monto será cancelado por las operadoras de los campos gasíferos San Alberto y Sábalo, de donde se extrae el gas que se exporta a Brasil. En ese yacimiento, Petrobras Bolivia tiene una participación del 35%, Total E&P Bolivie el 15% y YPFB Andina el 50%. Esta última es subsidiaria de YPFB Corporación que tiene una participación de 51%; Repsol Bolivia, 48,3%, y otros accionistas minoritarios, 0,67%. De acuerdo con el detalle del informe que YPFB presentó ante los miembros del directorio, Brasil cobró penalidades por 107,7 millones de dólares por no cumplir con el volumen pactado. Al monto se le adicionaron también 25,9 millones de dólares por reducción de capacidad en el transporte que hace Brasil desde Bolivia. Esto hace un total de 133,6 millones de dólares. “En el marco de los contratos suscritos con GSA-Petrobras, se presentaron faltantes de suministro, habiéndose generado multas correspondientes al periodo 2018 por 107.781.609 dólares; reducción de cargo por capacidad y TCO, 25.916.491 dólares”, señala el informe al que tuvo acceso Página Siete. La pasada semana, el gerente ejecutivo de Gas y Energía de Petrobras en Brasil, Marcelo Cruz, reveló, en una entrevista con la agencia Reuters, que Petrobras demandó, el año pasado, un promedio de 26 millones de metros cúbicos día (MMmcd), pero YPFB sólo entregó 22,6 MMmcd. “Petrobras tiene derecho a pedir el volumen de hasta 31 MMmcd y 1,5 de gas de uso de sistema y gas de los compresores. Cuando la entrega del gas boliviano es menor a la demanda, Petrobras tiene que estar preparada para colocar otro gas en el mercado e incurrir en un costo más alto por importar GNL. Por eso, el contrato prevé penalidades”, afirmó Cruz. Asimismo, anticipó que tras imponer estas multas, la estatal les solicitó un eventual “ajuste” en el volumen contratado. El pasado miércoles, YPFB confirmó la sanción económica, aunque no precisó el monto, y dijo que será cancelada por la operadora Petrobras Bolivia, la cual suscribió en 2006 un acuerdo de cumplimiento de entrega. El contrato Gas Supply Agreement (GSA) suscrito con Brasil en 1996 y que vence este año, establece un volumen mínimo de compra de 24 MMmcd de gas y un máximo de entrega de 30,08 MMmcd. Si se incluye el gas combustible de 1,5 MMmcd, se debe enviar 31,5 MMmcd. Un informe con datos oficiales, elaborado por la Gobernación de Santa Cruz, evidencia que sólo en marzo y octubre de 2018, se cumplió con el mínimo de envío y que el promedio anual de fue de 21,6 MMmcd (ver gráfica). Punto de vista

Álvaro Ríos Exministro de Hidrocarburos “Se anticipó déficit de producción” En 2013 anticipamos que a partir de 2017, debido a la falta de proyectos adecuados de exploración y explotación, Bolivia iba a enfrentar un déficit en la producción de gas natural. Se dijo también que se tenía volúmenes al máximo con los mercados de exportación. Entonces, ¿qué pasó? Desde mediados de 2016 se incumplió con Argentina en invierno, lo mismo sucedió en 2017 y en 2018 se sumó Brasil, porque hubo mayor déficit de producción. A Bolivia no sólo la multaron por incumplir con el volumen, sino que también le adicionaron la parte de reducción por cargo de capacidad. Esto es una penalidad referida al transporte en el ducto. Es como reservar un pasaje, que si no lo usas pagas y esas cláusulas están establecidas en el contrato con Brasil, donde se señala que aparte de incumplir el volumen también se adiciona el gasto por transporte. Desde 2012 se debió reaccionar para acelerar la exploración, y tomar previsiones, pero no hubo nada. Página Siete / Lidia Mamani / La Paz