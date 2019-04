Murillo pide investigación a Chacón, fue sobreseída por la compra ilegal de helicópteros

La Paz./El senador Arturo Murillo pidió este miércoles la conformación de una comisión legislativa para investigar las denuncias de presuntos hechos de corrupción en el convenio que suscribió la Alcaldía de La Paz y el empresario Edwin Saavedra, en 2017, para la construcción del centro comercial World Trade Center (WTC).

“No quiero pensar, en ningún caso, que la salida de Chacón sea para que no procedan los juicios y las investigaciones sobre los helicópteros. El señor Revilla tienen la obligación de salir al público y explicar de que amenazaba al MAS.

¿Por qué se disuelven los contratos cuando sale Chacón (a denunciar) y por qué a Chacón no se le quiere investigar (en la compra de las aeronaves chinas)? ¿Sigue el entuerto entre el MAS y Sol.bo?, pero quien firmó el convenio en favor de Saavedra es el concejal (Jorge Silva) del MAS. (En consecuencia), voy a pedir a la presidenta (de la Cámara de Senadores) que hagamos una comisión seria porque, por lo visto, hay fiscales que tienen el poder de aceptar una cosa y rechazar otra; si el MAS quiere seguir tapando a sus aliados seguramente no me aceptaran”, señaló.

El legislador argumentó que los ministros de Defensa y Justicia, Javier Zabaleta y Héctor Arce, respectivamente, se comprometieron a coadyuvar en la investigación de la compra de helicópteros chinos, por más de 700 millones de bolivianos, pero no hubo tal contribución a la labor investigativa para esclarecer e identificar las responsabilidades del presunto daño económico millonario al Estado, sino sospechosamente la denuncia contra Chacón fue rechazada por los fiscales que aceptaron la denuncia de las diputadas del MAS.

Fuente: Cadena A, http://www.radiosplendid.bo