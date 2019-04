No se comprueba que los miembros de la “Fraternidad Cuarto Intermedio”… “sean amigos”

Carlos Valverde en la Red – 1 abril 2019.- Preocupado: el Dictamen Fiscal en el caso “Fraternidad Cuarto Intermedio” es una verguenza; según el Fiscal, no se comprueba que los miembros de la Fraternidad…. “sean amigos”… debe ser la primera del mundo donde sus asociados no se conocen entre si

Otro: El sistema de mejoramiento de transporte público no está bien explicado o está mal planteado? No condicen las declracaiones de Ribera con el DBC de la licitación. Urge replantear el tema



