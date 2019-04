Open Bionics se expande con sus impresionantes prótesis de superhéroes

Open Bionics se hizo muy famosa en 2015 al presentar prótesis de brazos y manos inspirándose en superhéroes, algo que consiguieron después de asociarse con Disney para hacer felices a muchos niños y niñas que habían perdido algún brazo.

La empresa se fundó en 2014 por Joel Gibbard y Samantha Payne, especializada en desarrollar dispositivos de asistencia asequibles que mejoran el cuerpo humano, y presentaron rápidamente el Hero Arm, una elegante mano biónica de agarre múltiple a bajo precio.

Want to join a team building super cool bionic limbs? 🙋‍♀️We’re scaling up and currently hiring for five new roles. Get involved! https://t.co/AaTBLNIXHt #BristolJobs pic.twitter.com/CNmIJVuUdN

En muchos medios son considerados pioneros en una nueva era biónica inspirada en la ciencia ficción. Ya han ganado varios premios, como el James Dyson de Ingeniería, el Premio de Innovación Social Wired e incluso el Récord Mundial Guinness. En 2017, obtuvimos el Premio Internacional por el Bien de los EAU y Robótica de los EAU por un millón de dólares, que dio el impulso para completar el desarrollo de Hero Arm.

Tienen varias fundas para Hero Arm, con diseños de los universos Star Wars, Marvel y Frozen. Trabajan con NHS England, el Bristol Center for Enablement, Bath University y Gyrobot en un primer ensayo clínico mundial para poner a disposición de los niños brazos biónicos asequibles en el Reino Unido, y ahora están planeando una segunda etapa de la prueba con múltiples clínicas del NHS en todo el Reino Unido.

Otro asunto que llama la atención es que en Open Bionics lo comparten todo, creen que la forma más rápida de innovar es compartir I + D, son de código abierto, de forma que su tecnología está disponible para cualquier persona que quiera. De hecho, recientemente, investigadores en los Estados Unidos desarrollaron su tecnología para crear brazos biónicos con tecnología de ultrasonido capaces de tocar el piano.

Ahora leemos en Twitter que el brazo biónico está disponible en los EE. UU., ampliando así un mercado que estaba limitado al Reino Unido y Francia.

HUGE NEWS! Today we’re launching the Hero Arm in the USA!! The wait is over, y’all. Upper limb amputees in the states, sign up here and we’ll refer you to your nearest @HangerNews clinic: https://t.co/NYvtvoul0K 🇺🇸🥳🇺🇸 #HeroArmUSA #HangerClinic pic.twitter.com/cJsnFBdxdx

— Open Bionics (@openbionics) April 4, 2019