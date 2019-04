Oriente: Romel Quiñónez y Mauricio Sperduti alistan su regreso al onceno

El primer arquero ya no tiene molestias en uno de sus ojos, mientras que el argentino cumplió un partido de suspensión y ambos están para jugar el domingo ante Guabirá

Conseguir el 100% de tres partidos seguidos en Santa Cruz fue el objetivo que se trazó Oriente en el arranque de la segunda rueda del torneo Apertura y está cerca de cumplirlo, pero para ello debe ganar a Guabirá el domingo en Montero. No será nada fácil, pero el DT Mauricio Soria ya tendrá más variantes con los regresos casi seguros de Romel Quiñónez y Mauricio Sperduti.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

El primer arquero del plantel refinero tiene el alta médica después de recuperarse totalmente de un problema en el ojo izquierdo (le entró una basura que ocasionó una lesión en la córnea), que lo dejó al margen de los últimos cuatro encuentros de los refineros (en los tres anteriores fue al banco de suplentes, aunque no estaba entero aún).

‘Bolachiña’ recuperará el lugar que le cedió a José Peñarrieta, quien necesitaba jugar porque no tenía continuidad y esta fue una buena oportunidad, pues se notó que venía sin ritmo.

El regreso de Sperduti también está en puerta, luego de cumplir un partido de suspensión por la expulsión debido a la doble amonestación que recibió contra Royal Pari, cuando el argentino estaba jugando su mejor partido. En esa ocasión, el volante marcó dos goles que fueron claves para comenzar esta segunda rueda con una victoria.

Si el argentino vuelve al ataque, entonces ocupará el lugar de Yendrick Ruiz, el costarricense que acompañó al goleador José Alfredo Castillo frente a los lilas mostrando un gran despliegue físico para presionar a los defensores rivales.

Tres partidos sin perder

Aunque les está costando, los refineros se están levantando a pura garra y entrega, y ya llevan tres encuentros sin perder, incluido el partido en Colombia contra Águilas Doradas, por la ida de la Copa Sudamericana. En el torneo local viene de dos triunfos, luego de derrotar a Royal Pari (3-1) y a Real Potosí (2-1). La última derrota de Oriente fue en Cochabamba frente a Aurora (3-2), por la decimotercera jornada.

Esta corta racha hizo que Oriente escale al sexto lugar del Apertura, con 22 unidades, todavía lejos del líder, Nacional Potosí (34), pero ahora cerca de The Strongest y Wilstermann, que están un par de puntos arriba. Si los albiverdes ganan en Montero y los atigrados y aviadores tropiezan, en sus respectivos partidos, seguirán subiendo en la tabla y podrán ilusionarse cada vez más.

Con esa motivación, Oriente no tiene margen para equivocarse, porque después del encuentro en Montero se viene una visita complicada a The Strongest en el Hernando Siles.

Entre hoy y mañana, el entrenador refinero definirá el onceno, aunque es casi un hecho que ni la base ni el sistema se mueven. Quiñónez y Sperduti serían las únicas variantes.

El único ausente seguirá siendo el brasileño Sergio Raphael, que se recupera de una lesión en el muscular que sufrió en el partido contra Águilas Doradas. El central solo ha estado en tres partidos y medio.

Por dentro

Se cerró el periodo de habilitaciones y en Oriente no hubo novedades respecto a nuevas contrataciones de último momento. En ese sentido, Mauricio Saucedo, que estaba entrenando desde hace varios días para ponerse en forma física, no podrá ser tomado en cuenta para lo que resta del Apertura. Sin embargo, el ‘Flaco’ no pierde la esperanza de volver al fútbol en el Clausura.

Oriente espera que Guabirá pueda facilitar la compra de entradas para el duelo del domingo; es decir, que se instale un punto de venta en la sede de San Antonio para que los hinchas albiverdes puedan adquirir sus localidades.

El central Mario Cuéllar también puede regresar al onceno, luego de realizar un trabajo específico para ponerse bien en la parte física.

RESTAN 11 FECHAS

Guabirá 07/04 Oriente

T. Strongest 14/04 Oriente

Wilstermann 21/04 Oriente

Oriente 25/04 Sport Boys

Oriente 28/04 Destroyers

San José 02/05 Oriente

Oriente 05/05 Nacional P.

Blooming 12/05 Oriente

Always R. 19/05 Oriente

Oriente 22/05 Aurora

Oriente 29/05 Bolívar

Fuente: diez.bo