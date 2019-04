Otras autoridades del Gobierno también usaron poncho como Carlos Mesa

Es casi una costumbre que en actos públicos donde participan autoridades, la gente les haga algún presente, desde guirnaldas, artesanías, algún producto e incluso un caballo, como le dieron al presidente Evo Morales en un acto en Santa Cruz hace unas semanas atrás.

Entre los obsequios de la gente también están los ponchos, aquellos que por lo general visten a varias autoridades cuando llegan a algún municipio rural del occidente o del valle. Fue el propio Morales cuando en 2012 adjudicó a sus centenares de ponchos el que su patrimonio se haya triplicado en los últimos seis años de presidente (de 779 mil a 2,6 millones de bolivianos entre 2006 y 2012).

El presidente junto al entonces comandante del Ejército, Freddy Bersatti, en 2006.

Con relación a estos ponchos, el canciller Diego Pary, descalificó el fin de semana que el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, luzca uno de éstos en el encuentro que tuvo el viernes en la ciudad de El Alto con representantes y dirigentes de las 20 provincias del departamento de La Paz.

Carlos Mesa en su acto el viernes en El Alto. Foto: CC.

“El poncho no te da identidad, no te cambia la identidad que tú tienes. Cada uno tiene su identidad. Uno debe mantenerse con su identidad y creo que el aparentar ser algo, no te cambia la historia (…). Podríamos tener una conversación y veremos hasta dónde llega su quechua”, manifestó el canciller en el programa Que No Me Pierda (Red Uno).

No obstante, estos ponchos, que son motivo de obsequios también del Gobierno hacia personalidades, autoridades de otros países o visitantes ilustres que llegan a Bolivia, también fueron vestidos por el vicepresidente Álvaro García Linera, ministros, funcionarios de gobierno, sin que ello levante críticas de parte del Ejecutivo.

Tal es el caso de los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Justicia, Héctor Arce; del exalcalde de Yacuiba y viceministro de Defensa Civil, Carlos Brú; del excomandante del Ejército y excónsul de Bolivia en EEUU, Freddy Bersatti, entre otros.

El entonces alcalde de Yacuiba, Carlos Brú (MAS).

El propio Gobierno obsequió ponchos a celebridades que llegaron al país, y les hizo lucirlas, como ocurrió con los expresidentes Luiz Inacio Lula da Silva de Brasil, Rafael Correa de Ecuador o Pedro Pablo Kuczynski de Perú; también cuando llegaron el exvicepresidente Amado Boudou de Argentina o los actores Sean Penn, Jude Law o Edward Norton; o los futbolistas Ronadinho de Brasil o los argentinos Carlos Tevez o Lionel Messi. Mira a continuación cuántas personas lucieron este traje típico de Bolivia.

Morales regaló un poncho al exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El exvicepresidente de Argentina, Amado Boudou, recibe un poncho de parte de García Linera.

Morales y los obsequios al cantante de Calle 13, René Pérez.

Morales entrega un poncho al entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa.

El actor Jude Law recibe un poncho de parte de Morales.

Con ponchos, así se tomaron una fotografía los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

Morales junto al entonces presidente de Brasil, Lula Da Silva.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez, también recibió un poncho en su visita a Oruro este año.

Morales entregó un poncho a Lionel Messi, luego de un partido entre Argentina y Bolivia en el Siles.

El presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro Marcelo García Linera (ambos a la izquierda) con el vicepresidente de Nicaragua, Moses Hallesleves, ministro de Comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas. Demotix. Foto: Open Democracy.

El técnico de The Strongest, Pablo Escobar, recibe un poncho como obsequio de Morales.

Ronaldinho recibe un poncho de parte del entonces gobernador de La Paz, César Cocarico.

El actor Sean Penn luce el poncho regalado por el Gobierno.

El futbolista argentino Carlos Tevez recibe un poncho de parte de Evo.