Pamela Anderson, Lady Gaga… las mujeres a las que fascinó Julian Assange

Estoy en shock… No puedo oír claramente lo que dice. Se le oye muy mal. ¿Cómo has podido Ecuador? Porque te ha expuesto ¿Cómo has podido Gran Bretaña? Está claro que eres la puta de América. Necesitáis una distracción para vuestra idiotez del Brexit”. Así ha reaccionado de manera casi inmediata Pamela Anderson en Twitter después de conocer la detención de Julian Assange. Poco después la célebre exvigilante de la playa ha colgado un enlace para financiar la defensa del fundador de WikiLeaks. Aunque la actriz nunca ha querido dejar claro si Assange y ella fueron algo más que amigos, es obvio que entre los dos hay una excelente sintonía y un gran nivel de identificación. Por ejemplo, ambos han apoyado públicamente el procés. El año pasado decía en una televisión que la suya era una “relación romántica” y que nadie tenía con el activista una relación tan cercana como ella. Asegura que lo suyo es tan profundo que “va más allá de la vulgaridad del sexo”.

De héroe revolucionario a egomaníaco machista, la imagen de Julian Assange, empezando por su propio aspecto físico en el momento de la detención, no ha mejorado durante estos últimos casi siete años de asilo y reclusión en la embajada de Ecuador en Londres, a dos pasos de los almacenes Harrod’s. Convertido casi en una atracción turística más de la capital británica, algunas de las mujeres más bellas y sobresalientes lo han visitado y le han ofrecido su apoyo. La más entusiasta, Pamela Anderson, pero también otras como Lady Gaga, que vistió de negro como quien va a un entierro, la diseñadora Vivienne Westwood, Maggie Gyllenhaal, Yoko Ono o Jemima Khan. Esta última, periodista y ex del deportista y político pakistaní Imra Khan muy popular en Reino Unido, fue de las primeras en abandonar el barco.