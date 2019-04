¡Pdte TCP no aclara si tiene o no libreta de servicio militar!

El máximo funcionario de la entidad protectora del cumplimiento de la CPE y las leyes incumple con un mero trámite burocrático: aclarar si tiene o no libreta de servicio militar. ¡Y su juramento!

¡Estamos servidos! https://t.co/sTbL4GMjje



Relacionado

Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas