Periodista Gonzalo Rivera denuncia acoso del gobierno de Evo y exige garantías

El periodista Gonzalo Rivera denunció una escalada de acciones de acoso gubernamental en su contra y exigió garantías para desarrollar libremente su trabajo periodístico.Rivera, que dirige el programa Encontrados en radio Líder, dijo que el último ataque de las autoridades se produjo hace unos días cuando el coronel Luis Alberto Arce lo acusó de haber “montado imágenes” sobre supuestos fallecidos en Yungas y de haber “inventado” esa noticia.“Eso no es verdad, nunca hemos montado ninguna imagen y no hemos informado de la presencia de muertos en Yungas en los últimos días”, dijo Rivera a Brújula Digital. “Más bien al contrario, hemos intentado calmar los ánimos en el último operativo policial allí”, expresó.

El coronel Luis Alberto Arce, que supervisa la erradicación de cultivos de coca en los Yungas, acusó a Rivero y a Galo Hubner Mamani, de la radio FM Bolivia, de alentar el enfrentamiento que se produjo el miércoles entre uniformados y cocaleros.

Arce confirmó a los medios que “sí hubo enfrentamientos, pero gracias a Dios sin ningún muerto”. Luego pidió a “Galo (Hubner) y a Gonzalo Rivera que no enfrentemos más a la población. No saquen imágenes que son falsas, no monten imágenes, cómo van a decir que hay un muerto que ha sido por el FTC. Sacan otra, indicando que hubo otro muerto y los que están con registro los han matado, de dónde”, afirmó el coronel Arce.

“Yo exijo garantías, porque ya son varias las alusiones a mi persona de autoridades de gobierno por realizar mi trabajo. Sobre todo tenemos alta audiencia en Yungas, y eso molesta a las autoridades”, expresó Rivera.

“Hace exactamente un año que sufrimos de ataques, desde el presidente Evo Morales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, concejales y otros. Ahora es el coronel Arce el que se suma a esa campaña de amedrentamiento”, agregó.

El presidente Evo Morales dijo el año pasado, tras organizarse unos talleres dictados por Rivero y el periodista Andrés Gómez: “Aquí están viniendo a Yungas, exviceministros de ADN, de Banzer, de Goni para confundir con talleres, seminarios. Si fuera cocalero de Yungas a chutazos sacaría de aquí, porque no tienen ninguna moral ni autoridad para seguir confundiendo”.

En ese momento, entidades de prensa se solidarizaron con los dos periodistas.

Posteriormente fue el ministro Romero quien mencionó a los periodistas: “Ahí están los Iván Arias, los Gonzalo Rivera, los Chino (Andrés) Gómez, estos personajes han desorientado a algunos de nuestros hermanos y a algunos dirigentes de Adepcoca porque les han asesorado que hay que luchar contra la Ley General de la Coca y hay que crear violencia”.

En medio de ello, un locutor relacionado al partido de gobierno, Juan Carlos Alanoca, desde una radio de Yungas ha realizado una campaña de insultos y acusaciones contra Rivero, Gómez y Arias.

Alanoca fue acusado en febrero pasado de haber filmado a una mujer desnuda, sin el consentimiento de ella, y fue sancionado con detención domiciliaria.

“Pero él ha vuelto, dos meses después, a trabajar a una radio del gobierno en Yungas y ha vuelto a atacarnos, por lo visto ya no está con detención domiciliaria”, contó Rivero a Brújula Digital.

Brújula Digital / La Paz