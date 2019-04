Pistolero causa pánico cerca a la Uagrm

Miedo. El hombre de 64 años finalmente se entregó a la Policía y fue llevado a celdas de la Felcc.

Santa Cruz.- Enmanillado y sin polera, así fue sacado ayer de la puerta de su domicilio un hombre de 64 años, identificado como José Luis L., denunciado de realizar al menos 12 disparos en el pasillo Descarpontríez, zona de la Universidad Gabriel René Moreno y Centenario. Según el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Óscar Gutiérrez Linares, los disparos se registraron a las 16:15 y una vecina alertó del hecho a la Policía. El jefe policial explicó que ante este tipo de eventos riesgosos se aplican protocolos especiales para evitar que el pistolero dispare contra personas inocentes o su propia familia. Los grupos especiales de la Felcc, DACI y Delta llegaron hasta el lugar y acordonaron el lugar evacuando a las personas que viven en el interior.

Se entregó a la Policía. Gutiérrez afirmó que luego de persuadir al sospechoso que declinara de su posición violenta y saliera desarmado, este accedió a la puerta y luego se procedió abrir su reja y enmanillarlo sin oposición alguna. “Se han colectado dos armas de fuego calibre 22 y 25 en la habitación del sospechoso que tiene antecedentes por portación ilegal de arma”, confirmó Gutiérrez a los medios.

En relación al estado emocional del arrestado, el jefe policial no descartó que este se encuentre bajo efectos de alguna droga. “La investigación determinará las razones por las cuales esta persona hizo los disparos afuera de su casa, pero no hubo ningún herido”, explicó. Sus vecinos calificaron de manera anónima que el hombre sufre ataques de nervios y tiene supuestamente problemas de adicción. “Gracias a Dios que al momento de disparar no había gente afuera”, dijo una vecina.

12 Casquillos

de proyectiles calibre 22 fueron colectados de afuera la casa.

Fuente: Unitel, El Día