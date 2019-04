Potosi: Sentencian a 30 años de cárcel sin derecho a indulto a un feminicida

Herber V. C., de 36 años, fue condenado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, en primera instancia, por el delito de feminicidio por el Tribunal de Sentencia Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

La representante del Ministerio Público fundamentó y demostró con pruebas suficientes la culpabilidad del trabajador minero que mató a golpes a su esposa porque le había amenazado con embrujarlo.

El hombre ya estaba privado de libertad en el penal de Cantumarca desde el 8 de febrero de 2018, dos días después que acabó con la vida de su pareja.

El médico forense certificó que la causa de muerte de Marina A. P., de 28 años, fue por asfixia mecánica.

“Jodido”. Así resumió el minero lo que le pasó el jueves 8 de febrero cuando supuestamente mató a su concubina en las faldas del Cerro Rico de Potosí porque le amenazó con embrujarlo y cobrarle pensiones por sus tres hijos que, ahora, quedaron huérfanos de madre.

Él mismo se entregó al Ministerio Público acompañado de su primo y confesó el crimen.

“Te voy hacer matar, te voy hacer pagar pensiones, no te voy a dejar en paz, te voy a embrujar me ha dicho”, declaró a el Potosí y seguidamente dijo: “no he soportado y me he rabiado y le he golpeado con mis manos en su estómago una siete u ocho veces”. Ahora el trabajador minero estará 29 años tras las rejas, ya que cumplió un año recientemente.

El cuerpo

El cuerpo de la mujer fue abandonado a un lado de la carretera hacia Tarija. Para tapar el cuerpo usó cartones y un objeto de plástico, de acuerdo con el cuaderno investigativo.

“Ya no podía soportar, de todo me trataba y no podía soportar noche y día. Y de eso hemos discutido y me ha pasado la rabia”, dijo Heber y contó que había abandonado su hogar porque supuestamente su mujer le había botado y su relación estaba muy mal.

Fuente: Cadena A, https://elpotosi.net