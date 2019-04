Presidenta del TDJ pide a la Magistratura y Fiscalía procesar a juez y fiscal por liberar a narcotraficante

PRESIDENTA DE JUSTICIA PIDE A MAGISTRATURA Y FISCALÍA PROCESAR A JUEZ Y FISCAL POR LIBERAR NARCO

Santa Cruz./ La presidenta del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Mirian Rosell, pidió al Consejo de la Magistratura activar un proceso disciplinario contra el juez, Cesar Castro CalvimonteS, por haber dejado en libertad a un sujeto encontrado con 360 kilos de marihuana y haberle fijado una fianza de Bs. 5000

Rosell señaló que la responsabilidad no solo es del administrador de justicia si no tambien del Ministerio Público que no apeló la resolución judicial, por lo que pide públicamente al fiscal del distrito, Mirael Salguero, iniciar una acción penal contra el fiscal asignado al caso y contra el juez.

Fuente: Detrás de la Verdad