Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegará a La Paz

El tribunal tocaría eventualmente el tema de la reelección

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, estará el viernes en La Paz para asistir al Congreso Boliviano de Derecho Constitucional y recibir el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Si bien es una visita con carácter académico, la llegada de Ferrer a Bolivia cobra especial relevancia tomando en cuenta que varios sectores de la sociedad civil y opositores piden que la Corte IDH se pronuncie respecto a la sentencia 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual habilita la reelección indefinida.

El abogado José Antonio Rivera, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (Sección Nacional de Bolivia), explicó que Ferrer llegará el viernes por la madrugada a La Paz, recibirá la distinción de la UMSA en la mañana, participará del Congreso en la tarde, y en la noche retornará a México.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

Rivera, que también es un activista contra la sentencia 084/2017, aclaró que el presidente de la Corte-IDH no se referirá al tema de la reelección, y que además solicitó no tener contactos con la prensa ni atenderá peticiones de audiencias. La razón es que de manifestarse sobre el caso de la reelección, siendo juez, se inhabilitaría de tratar el tema de llegar al tribunal.

“La Corte Interamericana sería la que se pronuncie sobre la reelección como Corte, como tribunal independiente e imparcial, por lo tanto no puede y o debe el profesor Eduardo Ferrer Mac-Gregor referirse en absoluto sobre el tema. De hecho no vamos a abordar el tema, viene con una visita específicamente académica, él no puede adelantar ningún criterio en torno al tema porque se estaría inhabilitando para el caso”, explicó Rivera en contacto con ERBOL.

“Me abordaron instituciones (para pedir reunirse con Ferrer), se les explicó que esta es una finalidad académica. De todas maneras cumplir con la misión de consultarle a Eduardo, es mi amigo personal, y él me dijo amablemente que por favor no atenderá una solicitud de esa naturaleza”, agregó.

El presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección Nacional de Bolivia señaló que si bien existe la inquietud e conocer la palabra de la Corte IDH sobre la sentencia 084/2017, no sería razonable que haya manifestaciones u otro tipo de movimientos similares durante la presencia de Ferrer.

Recalcó que “por un lado y otro” el caso de la reelección llegará a la Corte IDH, y que Ferrer se inhabilitaría para tratar el tema si adelanta un criterio.

Los sectores que rechazan la reelección indefinida pretenden que se active una consulta ante la Corte IDH, para que se manifieste respecto a la sentencia 084/2017. Se hacen gestiones para que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o los estados de Brasil o Colombia (siendo garantes de la Constitución) que activen la consulta.

José Antonio Rivera estuvo en diciembre de 2018 en la audiencia de la CIDH en Washington en que se presentó el caso contra la sentencia 084/2017. En esa oportunidad, el abogado defendió el resultado del referendo de 2016 y sostuvo que con la decisión del TCP se vulnera los derechos de las personas que el 21F expresaron su voluntad de rechazar la reelección indefinida.

El Congreso

El IV Congreso Boliviano de Derecho Constitucional se realizará entre el 11 y 13 de abril en el Hotel Europa. Lo organizan el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional – Sección Nacional de Bolivia) y la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales .

Fuente: erbol.com.bo