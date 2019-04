Red criminal traficó al menos 100 tipos de medicamentos, incluso para terapia intensiva

La red criminal desarticulada el fin de semana en Desaguadero (La Paz-frontera con Perú) traficaba al menos 100 tipos de medicamentos ilegales, aunque la cifra puede incrementarse porque las pesquisas continúan. Se alistan operativos de control en farmacias y centros de salud debido a que en ese lote hay fármacos para uso en terapia intensiva. El dato fue revelado este martes por la directora de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), Patricia Tames, en una conferencia de prensa que brindó al término de una inspección que realizó personal de esa entidad al lote de fármacos que incautó la Policía en dos domicilios de esa población fronteriza. “Existen más de 100 ítems que se han encontrado de dudosa calidad. Realmente nos encontramos muy preocupados porque hemos encontrado medicamentos de uso hospitalario, son medicamentos que se usan en las unidades de terapia intensiva, que son utilizadas en las unidades de quirófano de hospitales”, lamentó la funcionaria. Por este caso siete de los 10 detenidos por sospecha de integrar esta red de distribución de medicamentos falsos y de contrabando fueron enviados a prisión con detención preventiva y tres a sus viviendas con detención domiciliaria. Fármacos hallados En el largo listado se encuentran medicamentos como kenacort, imipenem, diprospan, fenitin, metilprednisolona, etilefrina, bioelectro, vancomicina, ergotamina, dexametazona, multifrost, cotrimoxazol, ranitidina, omeprazol, claritromicina, azitromicina, pyralvex o ginecosid.

También se hallaron fármacos como el laxis o gravol, que no existen en el mercado boliviano porque no tienen autorización para su comercialización. “Agemed no autorizó la comercialización de este producto”, señaló Tames.

Entre los medicamentos de uso hospitalario se encuentra la albumina humana que en los controles de la Agemed lo identificó en una farmacia muy cercana al Hospital de Clínicas de La Paz.

“Se encuentra en este listado, llega a ser el mismo producto y la misma procedencia”, señaló la funcionaria.

Pero lo que más preocupa es el hallazgo de poligelina, que se usa en terapia intensiva, o remifentanilo que es de uso hospitalario para el quirófano. Otro fármaco identificado en el lote es el propofol que es un inductor a la anestesia, pero además se encontraron frascos vacíos de evolflurona que es un anestésico.

“Nos hace sospechar, conjuntamente las autoridades de la Policía, que probablemente se hayan estado cometiendo actos delictivos”, dijo Tames tras remarcar que “no vamos a permitir que personas sin escrúpulos perjudiquen y pongan en peligro la salud de la población”.

Farmacia denunciadas

A su turno, el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, reveló que la titular de Agemed le contó que en los controles “se han denunciado algunas farmacias que estaban comercializando productos de contrabando sin registro sanitario”, por lo que urgió mayor control.

Ante ese escenario se alistan “operativos sorpresa” para identificar los lugares donde se comercializaron ese tipo de insumos médicos e identificar a sus promotores.

“Los controles ya se han ordenado, los operáticos se va coordinar y la investigación para dar con la personas que comercializaban este tipo de medicamentos ilícitos pues también van a ser investigados”, señaló Quiroga.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz