Reunión de ciudadanos con la Alcaldía sobre la implementación del BRT en el Primer Anillo

La cita era para hoy lunes 1 de abril a las 19:00 en el Club Social 24 de Septiembre. Convocatoria de una comisión de vecinos del Casco Viejo con el arquitecto Rolando Ribera Secretario de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La sala se llenó de vecinos y algunos activistas para escuchar lo que Ribera expondría a los ciudadanos o lo que ellos mal llaman “sociabilización” con respecto al proyecto del BRT (Bus de Transporte Rápido). Llegué puntual y encontré lugar, el lugar estaba abarrotado con personas que inclusive estaban afuera del salón, estimo que habíamos unas 200 personas.

Quiero felicitar al impulsor de esta acción ciudadana (Yiyo) Jorge Guido Landivar Vargas por convocarnos y por lograr la visita de la autoridad que nos expuso de manera vertical el proyecto que viene presentando tanto al Concejo como a diferentes sectores. Me extendería demasiado si replico su exposición totalmente técnica y fría resultado de muchos estudios, me imagino que encargados y pagados a terceros. La sala estaba llena a las 7pm, prácticamente estábamos esperando a Rolando Ribera quien no sólo llegó unos 20 minutos tarde sino que a pesar de haber sido presentado un par de veces para que ingrese prefirió atender a la prensa retrasando la reunión y haciéndonos esperar aún bastante más a los vecinos que lo esperábamos, una total falta de respeto, quien al culminar su participación dijo que tenía otros asuntos que atender con la prensa y que sólo dejaría un para de preguntas más además de las otras 3 participaciones ciudadanas es decir, llegás tarde y salís corriendo, esto, ya nos dice mucho de un perfil de autoridad que no respeta al ciudadano.

La presentación netamente técnica, llena de estadísticas importantes por cierto se centró en promocionar de que esa es la única y mejor solución para mejorar el sistema de movilidad urbana en la región metropolitana de la ciudad, prácticamente fue como un producto envasado y sellado. Mi sensación es que ellos piensan y asumen al ciudadano como un balde vacío al que le van a vaciar las ideas de manera autoritaria, cuando se suponía que la reunión era para participar dando ideas y proponiendo a la Alcaldía una solución que tenga un buen impacto para mejorar la calidad de vida del ciudadano.

Estamos todos de acuerdo que este ya es un tema de emergencia, es urgente, se viene hablando de este tema desde el año 2006 con el famoso SIT (Sistema Integrado de Transporte) en su entonces un proyecto mucho más completo resultado de estudios y mesas de trabajo, en aquella ocasión se consideró re ordenar el servicio de transporte público también con buses de mayor capacidad que los actuales, con estaciones de enlace, paradas de distribución y muchos otros elementos mucho más completos que simplemente implementar buses más grandes en el primer anillo como se pretende hacer ahora. El problema que vemos los vecinos es que es una solución parche puesto que no involucra al resto de las líneas, es como si sólo las líneas 17 y 18 hubieran llegado a una acuerdo con el municipio para esta implementación que si bien es cierto va a quitar de esta ruta a los trufis y a los minibuses que han proliferado en unidades y han crecido en el tamaño de sus unidades, hasta hace unos meses eran de 5 pasajeros ahora han subido a ser de 10 a 12 pasajeros, es decir, van penetrando silenciosamente convirtiendo a Santa Cruz en una ciudad caótica. Recuerdo haber sido parte de un grupo de activistas que le llamó #NoALosMinibuses fuimos resistencia organizada, se nos escuchó un par de semanas y ahora podemos ver que no sólo han hecho caso omiso a la autoridad cuando ya existe una ordenanza que no permite el ingreso de minibuses al primer anillo sino que han cuatriplicado sus unidades y ahora tenemos esta ruta totalmente saturada y en muchos casos insegura.

La preocupación del ciudadano que nos dimos cita esta noche es la de la amenaza a los árboles que están en el camellón central ya que el proyecto indica que se habilitarían dos franjas del lado izquierdo, es decir a ambos lados del camellón. Los buses que presentó Ribera son espectaculares pero nada amigables para este tramo, tienen poco más de 3 metros de altura cuando se ha comprobado que existen muchos árboles grandes con ramas que comienzan en los 2.60 metros, quienes saben de árboles las ramas, en este caso ya troncos iniciales son los más frondosos y los más gruesos, si bien han repetido insistentemente en que no se va a tocar ningún ejemplar grande ni adulto la lógica simple dice que los van a cercenar para dar paso a la altura de los buses que piensan poner en circulación. Por otro lado, por qué no iniciar con el 2do anillo que ya había propuesto múltiples soluciones, inclusive, pasaron por alto su iniciativa de respetar paradas sin brindarles apoyo, el desorden les ganó y ahora han vuelto a generar caos nuevamente y no los culpo.

Una de las observaciones en el poco espacio que tuvimos los ciudadanos de participar esta vez hablando fue que el primer anillo no necesita que estos buses den la vuelta a ambos lados, con un solo lado basta y sobra, es el primer anillo que en su parte más ancha tiene 9 metros a cada lado, es decir que si me toca bajar del lado contrario a donde necesito dirigirme solo necesito caminar 18 metros más un poco del camellón, creo que no es nada descabellado para nadie que ha experimentado viajar en metro y buses en otras ciudades donde si tu parada no tocó ahí mismo en tu puerta como te gustaría llegás a caminar hasta 15 minutos para llegar a destino en algunos casos hasta más. Acá el ciudadano, el pasajero debe hacer una mea culpa también y reconocer que estamos muy mal acostumbrados de gritar al chofer “puerta por favor” para bajarnos en la entrada a nuestro destinos, no felices con ello, los que se bajan más “allacito” gritan “parada” es decir, el micro tuvo que parar hasta 6 veces en el tramo de menos de un kilómetro, no sé quién es peor, si el chofer que hace caso o el pasajero (muchas veces joven y fornido) exige una parada cuando el micro ya paró hace 20 metros atrás.

Volviendo a la reunión y resumiendo, las pocas participaciones fueron sustanciosas con preguntas muy concretas que no fueron respondidas con claridad, por ejm María Belén Mendivil cuestionó sobre el ámbito legal donde ya existen ordenanzas sobre el tema y que no se cumplen, Carolina Forno expuso su preocupación del tramo de la Av. Irala claramente mucho más angosta que el resto del 1er Anillo, tampoco recibió una respuesta, luego Eliana Torrico magistralmente demostró a la autoridad que la alcaldía no contempla un trato amigable con los árboles dando ejemplos claros como la tala de más de 100 ejemplares en el ensanchamiento de vía del 3er anillo en la que se pretendía continuar hasta la altura del Hotel Los Tajibos arrasando con los árboles del tramo del Oncológico, acá el ciudadano se puso firme y ya no pudieron continuar, pero más atrás ya había ocurrido una masacre arbórea, Torrico además expuso con claridad que cuando se aventuraron a trasladar unos Eucaliptos no lo hicieron correctamente y ahora son solo unos palos secos, aprovechó también para mencionar que a pedido de CRE, COTAS o el mismo municipio se poda sin ningún tipo de planificación en cualquier poca del año y sin ningún estudio fitosanitario de la poda sin estudio alguno (las podas deben darse en otoño e invierno pero se las realiza en cualquier época del años a gusto y pedido de una de estas instituciones).

Mi resumen es, nos dieron “más de lo mismo”, una presentación en PowerPoint que en realidad ya es su planificación como algo prácticamente cerrado y sacramentado, estas reuniones que son buenas y que deberían ser aprovechadas por las autoridades solo son una excusa para salir a las cámaras a decirle al resto de la población de que el proyecto “ha sido socializado” y listo. Eso de escuchar al ciudadano no existe y lo toman como si fuera un enemigo, hace unas horas el mismo Ribera afirmaba a la prensa que el ciudadano está mal informando de manera maliciosa, esta, ya es una actitud de poner barrera entre autoridad y ciudadano, es decir, lo asumen como una guerra la cual debe ser combatida cuando es mucho más positivo escuchar. Todos queremos tener una mejor ciudad pero no la queremos parchada con curitas.

-Foto de BRT en Curitiba, sistema ejemplo en la región- npetv

Fuente: Julico Jordán