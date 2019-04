Roban un millón de dólares en un aeropuerto de México en solo tres minutos

Entrada a la terminal principal del Aeropuerto Internacional Del Bajío.

Hombres encapuchados y armados accedieron al aeropuerto rompiendo el cerco perimetral con un vehículo.

Diez hombres armados irrumpieron en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato (México), y robaron alrededor de 20 millones de pesos en efectivo (un millón de dólares). El hecho tuvo lugar la noche del miércoles, cuando los sujetos asaltaron una camioneta que trasladaba los valores para depositarlos en un avión, informaron medios locales.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que en aproximadamente tres minutos los delincuentes encapuchados accedieron al aeropuerto en otro vehículo, rompiendo el cerco perimetral. Tras esto, tomaron por la fuerza el dinero y huyeron.

Además, precisaron que el vehículo que trasladaba a los malvivientes no ingresó a la pista de aterrizaje de la terminal, que las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas, y que no se puso en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Fuentes extraoficiales comentaron a la prensa local que la camioneta transportaba 121 millones de pesos en efectivo (más de 6 millones de dólares), otra suma en libras esterlinas y onzas de plata con destino a la capital mexicana.

La Fiscalía General del Estado inició investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso. Actualmente el aeropuerto cuenta con un fuerte operativo de seguridad en el que se han desplegado al menos 15 unidades de la Policía Federal para resguardar los alrededores de la terminal.

Fuente: actualidad.rt.com