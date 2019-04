¡Sí! Weise viste a otra celebridad

CRISTIAN MASSUD.CRISTIAN MASSUD.

Fue el año pasado. Éricka Suárez Weise estaba en Nueva York cuando la actriz estadounidense Yolonda Ross le escribió en Instagram. Ese fue el primer contacto, que después daría sus frutos.

La mujer le dio la sorpresa a la diseñadora boliviana cuando apareció este fin de semana enfundada en el vestido, que Weise le envió a EEUU, en los NAACP Image Award, un galardón conocido como el ‘Óscar Negro’. La famosa aparece en las series Treme (HBO) y The get down (Netflix).

Se trató de una combinación fabulosa de dos piezas en la que se destaca la falda elaborada con las cintas de seda que se usan para las mantas de la chola en Bolivia. Weise ya vistió a Tía Fuller y a Shakira Barrera para otros eventos. ¡Felicidades!

Fuente: sociales.com.bo