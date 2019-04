Sport TV Rights analiza continuidad en el fútbol boliviano

La empresa dueña de los derechos de televisión tiene un año más de contrato

El representante legal de Sport TV Rights, empresa dueña de los derechos de TV de la División Profesional, José Quiroga, explicó a DIEZ.bo que analizan su continuidad en el país ante el poco crecimiento del balompié en el país. Su contrato finaliza en 2020.

Quiroga explicó que la no evolución del fútbol boliviano genera gran pérdida en el mercado nacional e internacional. Bolivia en cada ranking FIFA baja de categoría, además que somos los últimos de Sudamérica, a eso se suma los equipos que clasifican a Libertadores y Sudamericana no logran pasar de fase. Si el nivel futbolístico no mejora, analizaremos si continuamos en Bolivia”, aseguró.

Sobre la empresa S&t Sport Gtoup. Inc que estaría interesada en adquirir los derechos televisivos, Quiroga señaló que la oferta que dieron a conocer el presidente de Guabirá, Rafael Paz, y el titular de Sport Boys, Carlos Romero, es poco seria.

“Dudo mucho que otra empresa seria a nivel mundial venga y apueste por el fútbol boliviano donde hay muchas irregularidades. La televisión en más de una ocasión tuvo que adelantar dinero para que los clubes paguen sus deudas y no se perjudique el torneo”, finalizó.

