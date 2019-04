Supercanal o Evo: ¿Quién ofreció el premio a la Selección boliviana para ganarle 6-1 a la Argentina?

1 abril (Urgentebo).- 10 años después de aquella histórica derrota de 6-1 de Bolivia a la Argentina por las eliminatorias Sudafrica 2010, dos versiones surgieron de quién fue el que ofreció el jugoso premio de pagarle a la Selección de $us 1.000 hasta $us 2.000 por gol, según reveló William Ramallo al portal Argentino Infobae.



Foto: Internet

El goleador de la Verde del 94 era ayudante de campo del extécnico Erwin Sánchez. Contó al portal argentino que como amigo del mandatario boliviano, se animó a pedirle un premio para los jugadores si derrotaban a la albiceleste que en aquel entonces era dirigida por Diego Armando Maradona.

“Cómo le van a ganar al equipo de Messi, Maradona y las figuras que vienen”, dijo Morales que desafió posteriormente a Ramallo. “Les pagaré 2.000 dólares por cada gol que metan los nuestros”.

Pero esa versión no es tan cierta. Urgentebo se comunicó con el exjugador Luis Gatty Ribeiro, que formó parte de los 11 que aplastaron a la argentina de Leonel Messi. El beniano que ahora es alcalde del Beni por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, dice que fue el gerente de Supercanal, una ex empresa de cable que le ofreció pagar por gol $us 1.000 y una cantidad similar a cada jugador.

“Aquel tiempo el dueño de Supercanal ofreció mil dólares por gol y mil dólares por jugador. Se hizo grande el monto, él pensó que íbamos a ganar 1-0, 2-0. Nunca se imaginó que la selección iba a meter seis goles”, aseguró Ribeiro.

“Sé que el gerente del cable en La Paz cumplió con su palabra, pagó”, complementó el exjugador de la selección boliviana.

La Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel) y la subsidiaria argentina de Supercanal en Bolivia, estuvieron involucrados en el 2007 en un fraude de 9,5 millones de dólares, por haber concretado una operación de compra y venta.

La goleada

El 1 de abril del 2009, Bolivia derrotó por 6-1 a Argentina. Marcelo Martins abrió el marcador a los 12’. Para la albiceleste empató Luis Gonzales a los 24’. Alex Da Rosa puso el 3-1 de cabeza, pero fue Joaquín Botero que anotó un hat-trick para los bolivianos.

Urgentebo.com