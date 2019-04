Tarija celebra 202 años mirando a Tariquía y en medio de promesas; defensa de la Reserva en el desfile cívico militar

En el marco de la celebración de los 202 años de la Batalla de la Tablada, ayer el vicepresidente Álvaro García Linera garantizó nuevas inversiones en Tarija y habló de seis metas para dinamizar la economía regional. “Las seis áreas donde nos estamos esforzando son salud, electricidad, riegos, viviendas, carreteras e hidrocarburos con fuertes inversiones”, puntualizó García.

Precisó que en salud está el hospital del Gran Chaco y Oncológico, además del Instituto Cardiológico de San Lorenzo.

En el tema de electricidad y vivienda, indicó que está en ejecución el “Anillo Energético del Sur” y que se han construido 21.000 viviendas sociales en el departamento, cifra que se ampliará en este año. También manifestó que se ampliará el riego tecnificado y concluirán tramos en carreteras en el Chaco.

Respecto a hidrocarburos solo arrojó cifras: dijo que Tarija tiene el 57% de los TCF y que en regalías e Impuestos Directos por Hidrocarburos (IDH) eso representa 20.000 millones de dólares en 10 a 12 años para Tarija, según la agencia de noticias ABI.

El desfile se realizará ante las autoridades departamentales y no contará con la presencia del presidente Evo Morales, que en días pasados visitó la capital tarijeña donde inauguró un par de obras.

Los comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía y diferentes plataformas participarán en el desfile cívico militar de este 15 de Abril. Su objetivo es manifestar su rotundo rechazo frente al ingreso de las empresas petroleras que el Gobierno Nacional autorizó para la exploración y explotación en la reserva.

La vicepresidenta del Comité de Defensa por Tariquía, Yenny Mesa, informó que una comisión de los habitantes de diferentes comunidades de la reserva llegará a Tarija para ingresar al desfile y demostrar al presidente Evo Morales que no son minoría y “que ellos también tienen voz, que saben sobre el impacto ambiental que causa la explotación de hidrocarburos y que después de evaluar los riesgos no están de acuerdo con el ingreso de ninguna empresa petrolera y no cambiarán de opinión”.

La plataforma Unidos por Tariquía se sumará a las manifestaciones de los comunarios con los Jucumaris, un grupo no político de universitarios y demás ciudadanos que apoyan la causa, sostuvo la asambleísta María Lourdes Vaca. Los cívicos departamentales también convocaron a sumarse para reforzar a los habitantes de Tariquía y protestar por todas las vulneraciones a la autonomía departamental de Tarija.

Sin embargo, desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados no aplauden la postura de los comunarios y plataformas. La presidenta del Senado Adriana Salvatierra Arriaza indicó que si bien defienden la protección del medio ambiente, este conflicto está sujeto a las definiciones que se realicen a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Hidrocarburos.

“Nosotros somos respetuosos de los territorios, por supuesto de las reservas, pero Tarija necesita recursos y aquí nace una posibilidad que minimice todos los riesgos posibles de afectación ambiental, creo que tendríamos que continuar evaluando las posibilidades”, explicó.

Desde la Cámara de Diputados se dio una opinión semejante. El presidente de esta institución Víctor Borda Belzú dijo que existen dos visiones contrarias. “Se sabe que Tarija está perdiendo la hegemonía respecto al tema de percibir recursos hidrocarburíferos. El presidente ha buscado campos petroleros en la reserva, lo que no produce efectos medioambientales. Hay una decisión del Gobierno de generar mayor inyección (de recursos), pero este tema se ha politizado”, expresó.

Peñaloza: “Hay pozos en reservas de Santa Cruz”

Entretanto, el senador que representa al departamento de Tarija Milciades Peñaloza advirtió que en Santa Cruz el Gobierno Nacional también está realizando la perforación de pozos hidrocarburíferos dentro del territorio de áreas protegidas, pero dijo que a diferencia de Tarija, los habitantes del departamento vecino no se oponen.

Peñaloza en una opinión “estrictamente personal” explicó que Tarija se mantiene económicamente por las regalías que percibe los hidrocarburos. Dijo que las cifras que el Ministerio de Hidrocarburos presentó demostraron que lo seguirá haciendo por los próximos 10 años. Sin embargo, resaltó que existe una evidente declinación en la producción y las reservas.

“En un pozo desde que se aprueba la ley empieza la exploración. Hasta que lleguen a saber si el pozo es económicamente rentable, y si es rentable necesitarán de ocho a 10 años. Por ejemplo, de lo que se está perforando en Astilleros se tendrán resultados en nueve años. El Gobierno ya no estará. Por más que gane este Gobierno en las elecciones ya no volverá. El próximo Gobierno lo verá. Si Tarija no saca el gas de aquí a 10 años habrá una crisis total”, indicó.

JUCUMARIS

¡Que nos escuchen rugir!

Los Jucumaris se reunirán a las 9.30 horas de la mañana en la Fuente de los Deseos, ubicada en la avenida Víctor Paz Estenssoro, al inicio de la calle Sucre y el puente Bicentenario. Convocaron a todos los habitantes que desean unirse a la manifestación de los comunarios de Tariquía.

COMITÉ CÍVICO

¡Tariquía se respeta!

El Comité Cívico Departamental de Tarija (CCDT) invitó a la población a unirse a la participación en el desfile cívico militar en conmemoración de los 202 aniversario de la Batalla de la Tablada. La concentración se realizará en el frontis del Comité Cívico (plaza Luis de Fuentes y Vargas) a las 8.30 horas de la mañana.