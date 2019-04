Transportistas anuncian bloqueo para el 15 de abril

Será departamental porque están en desacuerdo con la implementación de los BRT en el primer anillo

Gina Justiniano

Representantes del transporte libre llevaron a cabo una asamblea de emergencia porque están en contra de la implementación de los nuevos buses rápidos en la zona del primer anillo. Afirman que el secretario de Movilidad Urbana los discrimina, ya que no los tomó en cuenta para la ley.

El presidente de Fedectrans, Ronald García, dijo que el 15 de abril van a entrar a un bloqueo departamental si es que el alcalde no los recibe, y que para sentarse a consensuar piden la renuncia del secretario Rolando Ribera. “Mientras él no renuncie, no vamos a levantar la medida de presión del bloqueo”, afirmó.

Por su parte, los transportistas del primer anillo no están de acuerdo con aquello de crear empresas de transporte municipal, no lo van a aceptar y se declararon en estado de emergencia.

En contrapartida, Diego Rojas, de la Dirección General de Medio Ambiente del municipio, aseveró que los micros y trufis de transporte público que operan durante todo el día son los que emiten más gases contaminantes para el medioambiente por el tipo de combustible que utilizan. “Un 60% de las líneas del primer anillo están dentro de los límites permisibles y un 40% están fuera de ellos”, subrayó Rojas.

