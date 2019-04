Un asesino condenado a cadena perpetua quiere ser padre en prisión

Asegura que si permitieran las visitas conyugales descendería la violencia en las cárceles (Reuters/Darren Staples)

El asesino de Haley Pointon quiere que su pareja se quede embarazada, pese a que él seguirá entre rejas aún muchos años, y lo ha publicado en la revista interna de la cárcel, Inside Time: “Como una persona que vive en este sistema de dispersión y que no tiene hijos, debería tener el derecho de concebir a un niño por medios naturales o artificiales”. Y anima al sistema penitenciario a valorar las visitas familiares privadas para los presos con buen comportamiento: “Serían dos veces al año y durarían 30 minutos”.

El escrito de Newman habla también de programas de educación individualizada. Según el preso, la posibilidad de tener vis a vis y esos programas harían que “los niveles de violencia en las cárceles descenderían a más de la mitad. Personalmente, solo dejaría mi celda para ir al gimnasio, al trabajo y a comer y me levantaría temprano todos los días para no perder las visitas (conyugales). Estoy seguro de que muchos otros estarían de acuerdo conmigo en mi situación. Todos debemos reunirnos y luchar por el derecho a tener visitas conyugales”.

El otro punto de vista

No opina de la misma manera la madre de su víctima. Para Harry Pointon, lo único que se merece el asesino de su hijo es la castración: “¿Por qué debería tener hijos cuando los de Hayley se están criando sin su madre? Perdió sus derechos a la paternidad cuando asesinó a mi hija. Es ridículo. Él debería ser castrado”.

Aaron Newman tiene 28 años y aún pasará un mínimo de 25 más en prisión (Foto: Leicestershire Police)

En declaraciones al diario Metro, la señora Pointon asegura que Newman “no será un buen padre porque no estará cerca. ¿Qué les va a enseñar? ¿Moralidad? Quiero a Newman en la cárcel sabiendo que él no puede tener las cosas que tienes fuera. Eso es lo que me hace seguir adelante. Nosotros somos los que tenemos la cadena perpetua. Los hijos de Hayley tienen la cadena perpetua. El saldrá un día”

No es la primera vez que esto sucedería. De hecho, Newman sería el undécimo recluso británico en recibir un tratamiento de fecundación in vitro. Sin embargo, a otros se les ha negado, como a Kirk Dickson, acusado de asesinato. Lo solicitó en 2007 cuando tenía 35 años de edad y su esposa 49, pero no se lo concedieron.

Ambos lo denunciaron a la justicia y años después recibieron una indemnización de 18.000 libras (algo más de 20.000 euros) después de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dictaminara que el gobierno británico había violado su derecho a tener un hijo al no permitirles someterse a un tratamiento inseminación artificial.

