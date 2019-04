Un rayo impacta contra una familia que cosechaba papa en una comunidad paceña

Tres personas fueron hospitalizadas por las quemaduras que el rayo les provocó.

Cuatro personas que recogían la cosecha de papa en el municipio paceño de Santiago de Machaca fueron impactadas por un rayo esta madrugada. De los cuatro familiares, tres fueron hospitalizadas en el Hospital de Clínicas.

Los afectados fueron alcanzados por descargas eléctricas durante una copiosa lluvia caída en el lugar, mientras recogían la cosecha en la madrugada.

La más afectada es una joven que sufrió quemaduras, según indicó la madre en una entrevista en Unitel.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

“Mi hija había estado gritando, cuando me he levantado poco a poco no había caso de sostenerme, me duele harto un lado de la cabeza, como si me hubiese golpeado con piedra me hizo el rayo. Entonces agarre a mi hija y había estado toda quemada, al igual que mi yerno”, comentó la madre.

Según indica uno de los familiares, este fenómeno natural es muy recurrente en el municipio.

Fuente: PAT, Página Siete