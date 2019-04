WTC: Del Granado rompe el silencio y dice que hay una “clara conspiración” del MAS contra Revilla

Oxígeno / La Paz

El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, finalmente rompió el silencio y utilizó su cuenta de Facebook para aclarar datos respecto al polémico convenio firmado entre la actual gestión de la Alcaldía de La Paz y el empresario Edwin Saavedra para la construcción del World Trade Center (WTC).

En su post, Del Granado explica algunos puntos tocados durante su gestión referidos al proyecto impulsado por Saavedra.

Señala que cuando era Alcalde de La Paz, el año 2000, encontró que extensión total de 84,426.28 m2 estaban “propietarizados” en favor de Edwin Saavedra en base a “Resoluciones y Ordenanzas Municipales anteriores, claramente ilegales e irregulares”.

Por ello, señala que dictó una resolución y Ordenanza Municipal para anular esa propietarización” de 84,426.28 m2 por parte de Saavedra.

Ese acuerdo establecía, entre otros puntos que Saavedra no era propietario de los 84,426.28 m2 ya que sólo podía acreditar, documentalmente, propiedad sobre 47,710 m2.

Además, el acuerdo señala que el Gobierno Municipal de La Paz era propietario de al menos 36,716.28 m2 y que además Saavedra cedería otros 11,274 m2 al Municipio, por concepto de “cesión por urbanización”.

No obstante, del Granado señala que dicho acuerdo y Ordenanza Municipal no fueron aprobadas durante su gestión ya que “no se presentó a consideración del Municipio un proyecto viable de inversión privada sobre el área”.

“Por lo mismo, el ‘Acuerdo Conciliatorio’ no entró en vigencia y no se pudo concretar la cesión-transferencia al Municipio de los 11,274 m2 adicionales, manteniendo Saavedra su derecho propietario sobre los 47,710 m2, acreditados documentalmente, junto con la consolidación en favor del municipio de al menos 36,716.28 m2”, añade el ex alcalde paceño.