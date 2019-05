5 alimentos que debes tomar para reducir tu nivel de azúcar

Foto: iStock.

Por otro lado, la diabetes tipo 2 es una enfermedad por la cual el cuerpo no puede controlar la cantidad de glucosa en sangre. Si se descuida y no se trata, puede conllevar a padecer problemas de salud mucho más graves, e incluso, potencialmente mortales. Según la Fundación para la Diabetes, un 13,8% de los españoles sufre esta enfermedad, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. El mayor problema es que existe mucho desconocimiento por parte de los pacientes, ya que 2,3 millones, el 43% del total, no sabían que eran diabéticos.

Si quieres llevar un estilo de vida saludable y reducir el azúcar, es imprescindible aumentar la ingesta de frutas y hortalizas

Si no se trata, la enfermedad puede causar complicaciones crónicas que afectan a ojos, pies, riñones y nervios. Una dieta alta en azúcar, grasa y sal puede derivar en el desarollo de diabates, por lo que efectuar una serie de cambios alimenticios es imprescindible si crees que puedes padecerla. En todo caso, acude a un profesional especializado para salir de dudas. Hoy te ofrecemos cinco alimentos, recopilados por ‘Express‘ que puedes ingerir para controlar la glucosa y que sus niveles no aumenten en el organismo. La mayoría son verduras, y es que los nutricionistas son muy claros en este aspecto: si se quiere llevar un estilo de vida saludable y reducir el azúcar, es imprescindible aumentar la ingesta de frutas y hortalizas.

Berza

Un alimento típico de la dieta mediterránea. Se trata de una de las diversas verduras crucíferas, junto con el brócoli y la col. Es muy baja en calorías y muy alta en vitaminas y minerales. Una de sus características más notables es que reduce el colesterol cuando se ingiere al adherirse a los ácidos biliares en el sistema digestivo, lo que facilita su salida del cuerpo. Para darle más sabor y no tener que comerla cocida con sal, lo mejor es hacer un sofrito con un poco de ajo y pimentón. Otra cosa a tener en cuenta: como cualquier otra verdura crucífera produce muchos gases, por lo que si te sientes hinchado o tienes el estómago pesado, mejor dejarla para otra ocasión.

Espinacas

Si el personaje de dibujos animados Popeye no paraba de comerlas y estaba así de fuerte, era por algo. Las espinacas son uno de los alimentos más completos que existen en cuanto a valor nutricional. Sobre todo, contienen vitamina A y una buena cantidad de ácido fólico, lo que la convierten en una verdura perfecta para remitir los efectos del envejecimiento. También posee altos niveles de calcio, hierro, magnesio y potasio. En definitiva, no solo conseguirá disminuir el azúcar en sangre, sino que servirá de apoyo a la función muscular y nerviosa y mantendrá en pleno funcionamiento el sistema inmunológico.

Repollo

Posee un alto contenido en agua, lo que ayuda a depurar la grasa y perder peso. Evidentemente, también sirve para disolver el azúcar en sangre y ayudar al cuerpo a eliminar las toxinas del organismo. Contine también altos niveles de potasio, magnesio y de diferentes vitaminas. Dada su alta cantidad de fibra, ayudan mucho a absorber el colesterol malo. Al igual que las espinacas, son toda una herramienta para frenar los achaques de la edad.

Los berros

Es de la familia de las Brassicaceae, entre las que también destacan la col rizada, de Bruselas y el repollo. El berro tiene una larga lista de propiedades asociadas a un alto número de vitaminas: la A, la C y la K principalmente, aunque también posee grandes cantidades de calcio y manganeso. Otro de sus beneficios es que posee un elevado contenido de antioxidantes, necesarios para reducir la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, como es el caso de la diabetes. También es un excelente alimento para la salud cadiovascular, ya que sirve como antídoto para disminuir el colesterol de las arterias.

La lechuga romana

La reina de las ensaladas. Ya sea en la forma de iceberg o en la romana, es un potente quemagrasas natural que depurará el cuerpo, aunque también tiene la fama de generar muchos gases. Es rica en vitaminas y minerales, como la A, C, K, B1, B2 y B3. Tiene muy bajo aporte calórico y también hidrata el cuerpo de forma total. Sirve para prevenir la obesidad, el envejecimiento, la hipertensión, la osteoporosis y sí, la diabetes.

