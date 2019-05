Alcaldía de Tarija desmiente que los centros de salud carezcan de medicamentos

El secretario de secretario de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal, Rodrigo Fuenzalida, ha desmentido que los centros de salud de Cercado no tengan medicamentos para entregar a los pacientes que lo visitan, ya que de la lista que entregan solo 3 medicamentos no son entregados por el elevado presupuesto que exigen las empresas de salud.

“Los medicamentos en los centros de salud el día de ayer en la verificación se pudo resaltar que hay tres medicamentos que no se han entregado que son medicamentos trazadores que no son de alta rotación, es decir que no salen de manera diaria, es la Ergotamina, Gentamicina unguento, Clotrimazol vaginal”, ha explicado.

Estos medicamentos, según Fuendaliza, han sido presentados con un alza notoria en el presupuesto que incluso está por encima de lo que enmarca el Liname (Listado Nacional de Medicamentos) entonces ahora se encuentran en negociación para poder adquirir estos medicamentos sin quebrar la norma.

“No existen estos tres medicamentos pero no altera el orden de las prestaciones que estamos realizando en los 29 centros de salud, no altera el poder darles recetas a los pacientes porque son medicamentos trazadores que se entrega una unidad por centro para que puedan tener en stock“, ha explicado.

En este sentido es que, Fuenzalida ha manifestado que se ha entregado el lote de medicamentos, negando rotundamente que no se tengan los mismos en los centros de salud.

“Después que hayan dicho que falta hasta Paracetamol es totalmente falso, son 397 que se han entregado y esto vamos a ver con las empresas de que puedan bajar sus costos porque no están dentro de lo que dice la norma. Se ha incrementado en un 15 a 20 por ciento sobre todo porque ahora en el hospital San Juan de Diosestán pidiendo que haya una referencia de parte del primer nivel porque si no no se los puede atender”.

Fuente: http://lavozdetarija.com