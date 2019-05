Impactos: 1

Su primera prueba de Ironman 70.3 fue en 2014 y desde 2015 está entregado al triatlón. Alejandro Madde va por lo que quiere y en los últimos años ha superado varias pruebas y no se detiene para alcanzar muchas más. “La meta máxima siempre es un Juego Olímpico, pero algo que he aprendido es a disfrutar todo el proceso y el camino”, afirma este deportista cruceño, que entrena alrededor de 20 y 30 horas semanales.

Entre la bici, nadar y correr… Al venir de la natación, nadar se me hacía más fácil y en un inicio correr era la que menos me gustaba. Hoy en día las tres disciplinas me gustan por igual.

Deportista al que sigo… Es difícil no seguir a Javier Gómez Noya si hablamos del triatlón, por toda su carrera y lo que ha hecho en el deporte. Eliud Kipchoge (maratonista) y Roland Schoeman (natación) también están en la lista.

Una dieta saludable… Lo que mejor me funciona es llevar una dieta equilibrada y tratar que la mayor cantidad de comida sea preparada en casa. Dependiendo del entrenamiento mi dieta puede ser alta en carbohidratos o alta en grasas y proteínas.

Mi cheat meal… La pizza y los postres de chocolate.

Fotógrafo: Alejandro Martínez

Producción: Karla Bauer