Always Ready dice que la altura no está en debate y advierte con defensa de localía, tras muerte de un árbitro

La Paz, 20 de mayo (Urgentebo).- Julio César Baldivieso, DT de Always Ready, aseguró que el tema de la altura no está en debate tras el deceso del árbitro Víctor Hugo Hurtado la tarde de ayer en Villa Ingenio en la ciudad de El Alto.

“Estamos pidiendo un informe médico que no perjudique al club, nosotros queremos seguir jugando en Villa Ingenio, pero esperaremos el informe y el pronunciamiento de la Federación Boliviana de Fútbol”.

Lamentó que desde Bolivia se cuestione el tema de la altura. “En tres partidos hicimos 17 goles, en esta campaña en Villa Ingenio hicimos 24 goles a los cuatro equipos cruceños”, sostuvo.

En tanto, Andrés Costa, miembro del directorio de Always Ready, dijo que respaldó las palabras del Dt. Millonario: “Hay que descartar la altura, porque no solo le hacen daño a Always, también a la población alteña. Existe el respaldo de la dirigencia para seguir jugando en El Alto y vamos a defender a capa y espada esta situación”.

Agregó: “Hemos enviado una carta al gobierno municipal de EL Alto para que certifique en qué condiciones estaba el estadio y la ambulancia porque la ayuda fue oportuna ya que en 7 minutos se llegó al hospital de primer nivel”.