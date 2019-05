«Bolívar será el club con la mejor infraestructura de Bolivia, lo haré»: Marcelo Claure

A través de un contacto telefónico, el presidente de BAISA Marcelo Claure se sumó a la fiesta celeste. Aseguró que en los diez años que le restan al frente de la empresa que administra y gerencia el Club Bolívar tiene el compromiso de darle a la Academia la mejor infraestructura del país. Descartó asumir la presidencia de la institución más laureada del país.

Claure se comunicó con los medios de comunicación para festejar y felicitar a los hinchas académicos por el título 29. Fue contundente al asegurar que el segundo semestre se armará el equipo para la Libertadores.

“Muy contento por este gran logro porque los últimos años, los últimos tres, cuatro campeonatos han sido difíciles y qué lindo ver que el Bolívar vuelva a encontrar ese lugar, ser campeón en Bolivia faltando dos fechas este es un premio al esfuerzo de todos”, dijo el empresario que también dirige al gigante japonés SoftBank.

El presidente de BAISA aprovechó para expresar los proyectos que tiene los siguientes diez años, también habló de la Federación Boliviana de Fútbol.

¿Cuál será su posición en el tema del videoarbitraje?

Creo que se debe ayudar a los árbitros, que son seres humanos y en nuestro país la incidencia de errores es muy alta. Hemos hecho un análisis, hemos visto una gran cantidad de partidos en la Liga que son recriminados a un árbitro. En pocos países en el mundo pasa que un árbitro pueda sacar dos tarjetas amarillas y equivocarse y que eso no sea roja, entiendo que eso pase una vez, pero que pase dos o tres veces es algo totalmente inaudito.

La empresa que dirijo SoftBank tiene una relación muy estrecha con la FIFA, hace bastante tiempo que tenemos la idea de potencialmente organizar el Mundial de Clubes, es público, hemos hecho una oferta a la FIFA por varios miles de millones de dólares para organizar el torneo y pues tenemos una relación estrecha con la FIFA y a través de eso con mi conversación con la FIFA y, a través de ellos, decirles señores que les parecería la idea de un VAR para los países que no tienen la capacidad de gastar una cantidad de dinero implementando las cámaras y todo eso, es un VAR que se adecúa a las necesidades de lo que son los países en desarrollo. La FIFA es una Fifpro transparente y abierta, lo único que nos ha pedido es que la relación de la FIFA sea con la Federación Boliviana de Fútbol y lo único que tiene que hacer la FBF, César Salinas, (Freddy) Téllez y compañía es mandar una carta con el proyecto del Club Bolívar pidiendo a la FIFA que la estudie y la FIFA tiene un compromiso con nosotros de que lo van a estudiar, analizar y vamos a poner un equipo de trabajo en conjunto con la FIFA para que analicemos si esto tendrá una solución que es satisfactoria a la FIFA. Entonces, digo yo, qué lindo sería, qué orgullo sería para Bolivia y para el resto del mundo que un proyecto boliviano sea un proyecto que va a ser analizado por la FIFA y que pueda ser replicado en otros lugares del mundo donde tenemos los mismos problemas que en Bolivia.

¿Cuáles son los próximos objetivos que tiene Bolívar y Marcelo Claure?

Ya estamos llegando a los 10 años de BAISA y las cosas están interesantes, yo veo la cantidad de títulos y campeonatos a los que ha llegado Bolívar, es algo con lo cual estoy muy satisfecho, ya estamos llegando a ocho campeonatos, cinco subcampeonatos en lo que ha sido nuestra era, contribuir con el campeonato 29 en la parte del torneo local. En la parte deportiva estoy muy contento en lo que se ha logrado, hace 10 años yo pensaba el modelo de tener una empresa privada que maneje los intereses del club para que esto pueda llegar a ser un negocio, me he equivocado totalmente, esto no es un negocio, esto básicamente es una contribución personal que se hace a los equipos. Lo que me gustaría hacer en los próximos diez años es eventualmente unificar a lo que sería BAISA y Bolívar y no veo en el futuro de que exista una entidad separada. Creo que eventualmente la manera que tiene que funcionar esto es la posible unificación de los dos, que exista una sola entidad. Lógicamente yo seguiré contribuyendo toda la parte económica que necesita el Bolívar, es un compromiso personal que he hecho por 20 años y lo tengo que hacer.

Mi compromiso es con el Bolívar y el fútbol boliviano. A largo plazo me gustaría ver un mejor fútbol, he aprendido muchísimo estos primeros 10 años estoy en reuniones para ver qué ha sido positivo qué ha sido negativo y qué vamos a hacer los próximos 10 años. Tengo comprometido tres grandes cosas: el primero es tener un plan institucional, como podemos asegurarnos de que el Bolívar sea una entidad que sea manejada de forma seria para siempre, que nunca termine en malas manos y dejar al club al borde de la desaparición y que se pueda hacer un gerenciamiento para que exista una sola entidad, BAISA y Bolívar, a largo plazo. El segundo (punto) es la infraestructura, un compromiso total con el Bolívar de que sea el club con la mejor infraestructura de Bolivia y lo voy a hacer, en los primeros diez años he hecho muy poco de eso, hemos analizado hemos estudiado y no hemos hecho mucho y el compromiso es que el Bolívar va a ser el mejor equipo con la mejor infraestructura en toda Bolivia y con estructura similar a los grandes equipos de América Latina me quedan varios años para hacer esto. Me quedan varios estudios para hacer esto, pero que sí he aprendido que un equipo sin infraestructura nunca va a poder formar a grandes niños, eso es un compromiso personal que tengo y la causa del estadio. Estamos analizando por todo lado cómo tener un gran estadio, estamos analizando si Tembladerani es el lugar correcto o si no lo es. Tercero, he estudiado mucho en lo que se necesita en la parte deportiva, he aprendido muchísimo y lo que quiero hacer es un plan deportivo desde la contratación de un gran gerente deportivo y comenzar con un esquema de juego porque creo que en el Bolívar hemos sido un poco informales, haciendo un auto análisis aprendemos mucho de un entrenador y hemos aprendido cómo le gusta jugar a un entrenador y cómo es su esquema de juego pero nunca le hemos dicho cómo juega el equipo esto es Bolívar. El bolivarista puede estar seguro de que con todos los aprendizajes que logré vamos a presentar a un Bolívar que tenga un esquema de juego definido con un director deportivo.

¿Está en sus planes ser presidente del Bolívar, cómo tiene la figura en ese tema?

Es algo que no lo he decidido y al final quiero poner las cosas en perspectiva, hoy día tengo la suerte de dirigir una empresa que manejó activos de 417 mil millones de dólares, hay que ponerse en perspectiva que el PIB en Bolivia es de 40 mil millones de dólares, la empresa que manejo es diez veces el tamaño de todo un país, entonces se me hace muy difícil el estar metido en el día a día de lo que es Bolívar al ser presidente.

Para mi Bolívar quiero grandes cosas y no sé si la figura correcta es que Marcelo Claure sea presidente, no creo, lo que sí quiero es ver una renovación en el Bolívar total. Quiero ver dirigentes nuevos, gente joven, quiero ver que el boliviano quiera agarrar un proyecto de esta magnitud. Creo que el Bolívar necesita gente nueva, necesita renovación, necesita de gente que quiera hacer grandes proyectos, yo creo que en la parte institucional necesitamos renovación muy grande.

A Guido (Loayza) le tengo un cariño grande, inmenso, Guido es como un segundo padre para mí y ha sido un guía total en cosas que he logrado en mi vida y lo quiero, le tengo cariño, le tengo afecto. Hemos pasado lindas aventuras en la vida, hemos vivido cosas juntos, la verdad creo que es el momento de la renovación, no he decidido si soy la persona correcta para ser presidente de Bolívar, lo que sí me gustaría es la próxima vez que vaya juntarme con la juventud boliviana y ver quiénes son los posibles candidatos y este es un mensaje muy claro que va a todo el directorio del Bolívar. No quiero ver ningún juego, que manden proyectos de que el presidente tiene que ser alguien del actual directorio o algo así, lo que quiero son candidatos idóneos que puedan llevar al Bolívar a grandes lugares y quiero que la votación sea abierta para que los miles y miles de bolivaristas que hoy día compran abonos y son socios sean los que voten, no quiero elecciones que son para muy poca gente y los candidatos sean limitados, en la apertura total para escoger a quienes van a ser los líderes del Bolívar en los próximos 10 años. Yo lógicamente los voy a apoyar con proyectos, con infraestructura, con tecnología y con un apoyo financiero total.

¿Cuál es la relación la FBF?

Lo que yo le pido a la FBF es transparencia, que vean lo que se hace en el Bolívar, es transparencia total, donde todo es claro y estoy totalmente decepcionado de la FBF de la manera que manejan las cosas. Ver a una persona como Freddy Téllez que lo que hace es totalmente fuera de lugar. En cualquier empresa del mundo, en cualquier federación donde existe una acusación tan fuerte como la que ha habido del exvicepresidente de la Comisión de árbitros Hebert Aguilera que ha explicado que él ha sido influenciado para escoger los árbitros para los partidos, está en la obligación moral de hacer una investigación porque no es cualquier acusación. Me parece una atrocidad salir y decir “le vamos a hacer juicio a esta persona”, entonces que demuestra que hay irregularidad y dice no renuncio porque me van a hacer juicio, eso es la peor dictadura del mundo.

¿Qué le genera haber salido campeón con Bolívar?

Estoy contento porque me permiten el mes de junio analizar qué equipo vamos a montar para la segunda fase del torneo y tener un equipo que juegue en conjunto para que cuando nos toque jugar la Copa Libertadores de América en el 2020 y tengamos un equipo formado, ganamos la segunda parte del torneo y tenemos muy poco tiempo para organizar y así tendremos la posibilidad de armar un equipo desde junio hasta enero y estar listos y preparados, quiero que la participación del Bolívar al año sea idónea, como siempre lo hemos hecho pero tengo grandes esperanzas, y el proyecto deportivo va a ser muy bueno.

¿Continuará César Vigevani al frente?, ¿cree que se puede tener una mejor campaña en la Libertadores?

Vigevani lógicamente se queda es el técnico del Bolívar , es campeón entonces no hay nada respecto de por qué Vigevani no debería quedarse, todos comienzan la Copa Libertadores con una misma ilusión de ser campeón y vamos a poner el esfuerzo para que eso sea realidad, pero no podemos seguir jugando al azar.

Bolívar ha sido un trampolín para que los técnicos campeones salgan al exterior, ¿se va a retener a Vigevani, cuando al parecer tiene ofertas?

Creo que el técnico es un empleado del club y el técnico tiene que querer estar, y el club tiene que querer retenerlo, si Vigevani quiere quedarse en Bolívar él tiene un puesto, y si él piensa que puede conseguir algo mejor afuera, él tiene las puertas abiertas, el Bolívar siempre va a traer buenos técnicos. Esperemos que Vigevani se dé cuenta que el lugar donde va a poder lograr el mayor crecimiento va a ser en el Bolívar.

¿Qué pasó con el tema impositivo en Bolívar?, ¿será un prioridad construir el estadio, camino al centenario?

Los impuestos lógicamente, dolorosamente se han pagado varios millones de dólares al Estado de Bolivia, lo he hecho personalmente. El Estado se portó de una manera muy correcta, hemos analizado qué es lo que se debía qué es lo que no se debía y básicamente se ha pagado un parte en dos años, los otros creo que están en un proceso en disputa, pero el tema impositivo que tenga que pagar Bolívar lo va a pagar lo que corresponda, nunca vamos a pagar impuestos demás, eso es claro. La parte de infraestructura tengo un compromiso de dejar al Bolívar, cuando me vaya de acá a 10 años, de dejarlo con la mejor infraestructura de Bolivia lo vamos a hacer. El estadio no lo tengo claro, porque la parte de Tembladerani es muy compleja de cómo construir un estadio, ahí mi equipo lo está estudiando, me estoy dando hasta el 2 de septiembre para básicamente llevar un plan definido en el plan estructural del Bolívar. Los próximos 10 años van a ser mejor de los que ya pasaron.